国家元首启动起亚哈萨克斯坦汽车制造厂：助推产业升级与哈韩合作新篇章

总统致辞：深化哈韩战略合作

托卡耶夫总统回顾了两年前访问库斯塔奈时，KIA Sportage车型生产线已成功投产。如今，根据与韩国KIA公司达成的协议，新工厂正式启用。他向KIA公司首席执行官宋浩成及团队表达诚挚谢意，指出双方合作成效显著，进一步巩固了互利共赢的战略伙伴关系。

“此次开业是哈萨克斯坦与韩国战略合作和友好关系的生动体现。韩国是哈萨克斯坦在亚洲的可靠伙伴，我们致力于深化双边合作。目前，超过800家韩国企业在哈萨克斯坦成功运营，其中汽车制造是双方合作的典范。KIA跻身全球十大汽车制造商，其品牌在哈萨克斯坦市场位列最受欢迎三大品牌之一。KIA品牌名称源自‘崛起’与‘亚洲’两个汉字，象征着亚洲经济腾飞。KIA的汽车融合尖端技术、独特设计和高可靠性，堪称未来型企业，”总统表示。

社会责任与产业带动

托卡耶夫总统指出，KIA公司在社会责任方面表现突出，持续投资于人才培养。早在工厂投产前，KIA就与哈萨克斯坦和韩国的高校、职业院校建立长期合作，并计划开设企业培训中心，培养专业人才。这种模式不仅体现了对员工的关怀，也促进了劳动精神和社会公平的传播。

他强调，新工厂注重生产本地化，将大幅提升产品中哈萨克斯坦本土组件的占比。据专家估算，工厂每创造一个就业岗位，可间接带动物流、服务和基础设施领域5至6人的就业。这不仅是一条生产线的扩展，更是打造完整产业集群的重要举措，为中小企业发展提供了机遇。托卡耶夫总统表示，KIA工厂将为库斯塔奈乃至全国的工业潜力注入活力，推动国产车更新换代，提升道路交通安全。

机械制造业获政策支持

总统表示，机械制造业是国家优先发展的领域。2024年，该行业吸引投资超过2900亿坚戈，同比增长2.5倍。2025年以来，已投入1780亿坚戈，显示出投资者的浓厚兴趣。

去年，哈萨克斯坦生产超过14.5万辆汽车，涉及阿斯塔纳、阿拉木图、塞梅、乌拉尔、科克舍套、库斯塔奈和萨兰等城市的企业，雇用超过1万名员工，其中近半数为青年。

值得一提的是，KIA Qazaqstan工厂预计提供1500个就业岗位，助力员工掌握新技能，成为行业专才。

政策利好：推动汽车租赁购买

托卡耶夫总统透露，政府近期出台多项经济稳定措施，包括推出汽车租赁购买计划，让民众更易购车。

KIA Qazaqstan工厂的启用将推动行业技术升级，未来有望生产更多新型车辆，并出口至国际市场。

托卡耶夫总统强调，哈萨克斯坦致力于为全球汽车产业发展贡献力量。

仪式上，托卡耶夫总统还向KIA公司首席执行官宋浩成颁发二级“友谊”勋章，以表彰其对哈韩合作及汽车产业发展的贡献。

“您的努力为两国友谊和行业进步作出了巨大贡献，我们对此高度赞赏，”总统表示。

工厂概况

KIA Qazaqstan工厂项目于2023年启动，位于库斯塔奈市工业区，占地62.95公顷，总投资1315亿坚戈。

工厂年产能达7万辆，产品将供应哈萨克斯坦、中亚及欧亚经济联盟市场。

【编译：木合塔尔·木拉提】