国家元首启动三条战略公路建设 助力打造欧亚物流枢纽

（哈萨克国际通讯社讯） 哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫8月3日通过视频连线宣布启动克孜勒奥尔达—谢克谢乌勒、乌勒盖辛—谢克谢乌勒和贝纽—谢克谢乌勒三条公路建设项目，并发表讲话。

托卡耶夫表示，交通物流业是推动哈萨克斯坦发展的重要引擎。哈萨克斯坦地处欧亚大陆交通要冲，打造现代化交通运输体系、建设欧亚重要物流枢纽是国家战略任务。

他指出，近年来，哈萨克斯坦持续推进交通基础设施建设。2025年，多斯特克—莫因特铁路复线建成投运，使货运能力提升5倍；绕行阿拉木图站铁路正式启用，显著缩短了货物运输时间。这些重大项目均由本国专业团队建设完成。

Фото: Ақорда

托卡耶夫表示，2025年，全国货运量同比增长6%，达到约3700万吨。过去5年，公路货运量增长一倍，2025年公路运输收入达到1.5万亿坚戈。全国去年新建和维修公路1.3万公里，其中6000公里已投入使用；2027年前，全国公路边境口岸将完成全面现代化改造。

总统特别介绍了贝纽—谢克谢乌勒全新公路项目。该项目全长800公里，将直接连接中国边境口岸与阿克套港、库雷克港，建成后，中国至欧洲货运路线将缩短约1000公里，运输时间最多可缩短3天。托卡耶夫建议将该路线命名为“咸海—里海干线”。

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此外，全长774公里的克孜勒奥尔达—谢克谢乌勒和乌勒盖辛—谢克谢乌勒公路也将同步实施扩建和全面升级改造。项目将由本国企业承建，预计创造1万多个就业岗位。全部建成后，沿线货运能力将提升2.5倍，达到年1320万吨。

托卡耶夫表示，这些项目将进一步促进经济发展、带动旅游业增长、改善民众生活水平，并推动哈萨克斯坦交通网络由传统南北走向向东西互联拓展，进一步提升国家过境运输能力。

他强调，建设道路的同时，还应加快打造现代数字交通生态系统，制定支持本国运输企业和汽车制造业发展的国家计划，充分释放交通物流潜力。

托卡耶夫要求，各项工程必须严格按照计划推进，最迟于2029年前全部建成。他表示，相信通过共同努力，相关项目将如期完成，为国家发展注入新的动力。

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频连线期间，哈萨克斯坦第一副总理努尔勒别克·纳勒巴耶夫、阿克托别州州长阿斯哈特·沙哈洛夫和曼格斯套州州长努尔达乌列特·科伊勒拜分别汇报了项目开工准备情况。

此外，克孜勒奥尔达州老兵委员会主席谢里克·杜伊先巴耶夫在发言中代表当地居民向托卡耶夫总统表示感谢。