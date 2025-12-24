国家元首对阿斯塔纳轻轨网络扩建表示支持

托卡耶夫总统在讲话中表示，需要增加首都公共交通车辆的数量。

- 进一步发展交通物流基础设施至关重要。城市必须拥有高质量、便捷的基础设施。今年，阿斯塔纳市通过了一项至2035年的交通系统发展综合规划。该规划中的各项措施必须及时落实。-他说。

总统指出，应该重视城市的交通基础设施。

- 市民经常抱怨道路质量差，公共交通的运营问题。不愉快的事件会损害阿斯塔纳的声誉。公共交通首先应该方便居民出行，并且准时运行。要将公共交通系统改善至比驾驶私家车更舒适。因此，应该增加公共交通的班次。-他说。

国家元首表示，首都轻轨项目即将全面投入运营。

- 我支持扩建轻轨网络的提议，此举无疑将缓解城市交通拥堵。政府必须首先解决该项目的融资问题。此外，我也支持在卡班拜巴特尔大街修建双层公路的提议。项目文件应于明年编制完成，并于2027年开工建设。-他说。

此外，托卡耶夫总统指示政府与市政府一起继续推进独立大道的扩建工作。

【编译：小穆】