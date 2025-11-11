国家元首对俄国事访问：双边伙伴关系迈入新阶段

国事访问：信任与伙伴关系的巅峰写照

国事访问远非礼节性会晤，而是两国互信与战略伙伴关系的生动体现。此类访问属国际最高规格，仅凭国家元首个人邀请方能成行，旨在将双边对话推向全新高度，深化政治、经济及人文纽带。

托卡耶夫总统此行正是这类关键时刻。议程涵盖经济多元化、工业合作升级、边境地区协作强化，以及新联合项目启动。

访问亮点在于仪式与实质的完美融合。高层会晤之外，还将签署经济协议、举办商务论坛并展开跨地区对话。国事访问极为珍稀——每届总统任期内仅对一国进行一次，因此此访被视为哈俄战略伙伴关系新阶段的历史性里程碑。

政治学家爱德华·波列塔耶夫认为，哈总统对俄国事访问是两国高层互信与战略伙伴关系的真实映照。

“此访规格非凡。作为总统任期内的盛事，其象征意义与政治分量同样沉甸甸。”波列塔耶夫如是说。

访问议题：宣言签署点亮合作新篇

托卡耶夫总统在《俄罗斯报》署名文章《永恒友谊——指引两国人民的北极星》中，清晰勾勒访俄核心目标。

“访问议程广阔，其中签署《关于哈萨克斯坦—俄罗斯关系提升至全面战略伙伴与盟友水平的宣言》系重中之重。该文件必将开启双边关系新时代，彰显前所未有的互信高度与在各领域并肩前行的共同决心。”托卡耶夫写道。

访问将聚焦经贸投资拓展、工业合作深化、能源及运输物流联合项目。哈总统战略研究所媒体项目负责人、政治学家扎纳尔·托连季诺娃认为，此访彰显两国互信与政治联系的坚实根基。

“托卡耶夫总统此访印证哈俄合作正稳步向前。两国在经济、文化及安全领域织就紧密网络，此访将把伙伴关系推向更高峰。”托连季诺娃表示。

她指出，今年两国元首已多次面对面、逾十次通话，足见互信与常态对话的深度。

“这正是两国间信任与稳定对话的明证。”专家强调。

托连季诺娃认为，此访再度彰显哈萨克斯坦均衡外交风范。

“哈萨克斯坦不偏不倚，与俄罗斯、中国、西方国家及中亚邻国均追求平等合作。这是我国多向量外交的根本原则。”她说。

在复杂地缘政治风云中，哈萨克斯坦始终秉持稳定与负责姿态。

“托卡耶夫总统在国际舞台倡议对话与和平解决，持续强化哈萨克斯坦作为可靠伙伴的全球形象。”托连季诺娃说。

她还触及访问的经济内涵。

“目前哈俄间逾170个项目总值超480亿美元，横跨机械制造、能源、化工及数字化领域。这是实打实的伙伴硕果。”专家指出。

农业合作亦在升温。

“2024年农产品贸易额达38亿美元。未来将在谷物加工及农物流数字化领域点亮联合项目。”托连季诺娃补充。

波列塔耶夫提到，托卡耶夫总统会见鞑靼斯坦领导人时，将此访形容为“具有边境意义的历史阶段”绝非虚言。俄外长拉夫罗夫早前亦称其为“国际级重要活动”。

“访问不会深陷尖锐地缘政治议题，却将在能源、运输物流及工业合作领域铺就具体协议之路。尽管反俄制裁阴影笼罩，两国仍携手推进合作与新项目。哈萨克斯坦仍是后苏联空间及中亚俄罗斯的关键盟友。”专家分析。

能源是双边关系的核心脉络。俄“罗斯原子”参与哈首座核电站建设，标志战略伙伴新篇章。

“能源是国家安全与可持续发展的基石。此类协议不仅经济意义深远，更具地缘政治分量。”政治学家说。

2024年双边贸易额达280亿美元，目标直指300亿美元。

“此类访问如强心剂，巩固两国友谊与互信，推动战略方向和谐共进。”政治学家总结。

多向量外交与战略盟友

哈俄关系意义深远，是哈萨克斯坦多向量外交及总统国际活跃度的鲜活例证。今年秋季以来，托卡耶夫总统频频亮相全球舞台：纽约联合国大会第80届会议、中国上合峰会、阿塞拜疆突厥国家组织第XII峰会、独联体元首理事会及杜尚别“中亚—俄罗斯”第二峰会，并在阿斯塔纳会晤意大利、匈牙利、阿塞拜疆、芬兰总统。

近日访美，会见特朗普、万斯及鲁比奥；即将访俄，进一步勾勒哈萨克斯坦外交的均衡稳健轮廓。

在全球动荡期，阿斯塔纳与各大力量中心保持可靠对话，同时对莫斯科战略伙伴关系优先有加。

俄记者马克西姆·舍甫琴科指出，托卡耶夫与特朗普在华盛顿用英语畅谈40分钟，尽显信任与外交智慧，让哈方立场直达美方最高层。

托卡耶夫向特朗普致谢其止战努力，并特别提及普京实现和平解决的可能性。

鉴于两国总统近日在杜尚别会晤，普京正式邀请托卡耶夫访俄，此访不仅是意见交换，更是两位领导人战略立场的深化对表。

华盛顿会晤系哈萨克斯坦广阔外交使命的一部分。舍甫琴科认为，仅可靠朋友与伙伴方可托付此类重任。对俄罗斯而言，哈萨克斯坦系与美乌谈判的最优平台。

“普京总统亦高度珍视哈俄作为后苏联一体化倡议国间的特殊纽带。”舍甫琴科说。

在地缘紧张加剧之际，根植信任、个人外交及一体化议程的此类联系，正成为欧亚稳定的核心支柱。哈萨克斯坦不仅是参与者，更是搭建充满信任对话平台的积极缔造者。

双边贸易：结构优化成当务之急

2025年1—8月，哈俄货物贸易额170亿美元，同比微降5.7%。哈出口降至53亿美元，主要因铀、铜及铬矿石量减。但未加工黄金、香水及钢材出口逆势上扬。进口稳定在118亿美元，石油产品、家用纺织品及钢制品量增。贸易平衡为负，赤字65亿美元，折射贸易结构失衡。

哈总统战略研究所经济政策分析部首席专家阿塞勒·阿本表示，尽管哈俄贸易关系稳步前行，负平衡仍系痛点，主要源于结构失衡：哈对俄多出口原材料（铀、金属、半成品），自俄进口成品（燃料、汽车零部件、食品、纺织品）。

“扭转需优先进口替代与联合生产。例如在制药、塑料及汽车零部件领域与俄伙伴建厂。若生产落地哈境内，附加值留存本土，进口量自降。目前俄资企业超2.3万家，但加工制造业占比偏低，故需精准激励。”阿本说。

她强调第二方向为强化哈出口支持体系。出口信贷机构（KazakhExport）正成利器，提供保险、担保及融资助企业开拓新市场。

“此外，哈应高效用好欧亚经济联盟平台，优先发展互补生产链与工业区。此类合作将平衡双边贸易结构。”专家说。

阿本认为，总体目标非贸易量而是质的飞跃。取代原材料出口、推动成品及加工品出口，将增强哈经济韧性，维系与俄互利伙伴。

乌拉尔地区间论坛：边境合作再添新动能

边境地区合作将在乌拉尔举行的哈俄传统地区间合作论坛延续。

波列塔耶夫称该论坛系重磅活动，将聚焦数字经济、人工智能、人才培养、农工及运输合作。

“双边贸易额70%来自边境地区，足见合作具坚实经济根基。”政治学家指出。

托连季诺娃表示，论坛将为两国经济联系注入新活力。

“论坛提升地区间生产与教育伙伴，将敲定具体协议与新项目。”专家说。

综述，托卡耶夫总统对俄国事访问系将哈俄战略伙伴关系推向新高度的关键一步。访问讨论的经济、工业及投资合作议题，将巩固双边关系、缓解贸易结构失衡。进口替代、联合生产发展及出口支持等举措，将在提升哈经济稳定的同时，维护与俄互利伙伴。同时，边境地区合作及欧亚经济联盟框架下工业项目，将深化经贸联系，为区域发展注入强劲动力。访问不止于正式会晤与协议签署，更是强化两国信任与战略伙伴关系的综合盛举。

