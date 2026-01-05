国家元首对哈萨克斯坦新时代青年寄予厚望

托卡耶夫指出，作为国家建设进程的亲历者和参与者，他可以负责任地说，这些年来为独立哈萨克斯坦的福祉付出了巨大努力。国家发展既有成就，也不可避免地经历过失误，但没有失误就不存在真正的发展。独立以来，哈萨克斯坦走过了一条并不平坦的道路，曾一度面临方向不清、形势复杂的挑战。

总统回忆说，上世纪90年代初，国际上曾流行对哈萨克斯坦前景的悲观看法，认为受人口结构和苏联遗留问题影响，哈萨克民族难以建立一个成功的国家。但现实已经有力驳斥了这些判断。如今，哈萨克斯坦已成长为经济稳步发展、国际威望不断提升的国家。不过，他强调，前方仍有大量工作等待全国人民共同完成，既需要经验丰富的一代，也离不开充满活力的青年。

谈及青年一代，托卡耶夫表示，哈萨克斯坦青年精力充沛、志向远大，具备强烈的公民意识和爱国情怀。他们面向未来的进取精神，是国家克服各种困难的重要力量。青年在社交媒体上对国家发展表达乐观态度，值得认真倾听，因为他们真诚希望祖国繁荣昌盛。同时，他也提醒年轻人以现实而非幻想的眼光看待世界，脚踏实地、勤奋劳动、严格要求自己。

“国家未来掌握在有才华、主动且爱国的青年手中。我经常强调这一点。因为作为国家元首，我对年轻一代的创造力充满信心。”托卡耶夫总统说。

展望今年的发展任务，托卡耶夫指出，国家将进入新一轮政治改革阶段，经济改革也将持续推进。哈萨克斯坦已经坚定走上全面更新之路，必须从根本上改变社会面貌和发展质量，公民也需要逐步适应新时代的要求。尽管这一过程并不轻松，但他坚信，哈萨克斯坦人民，尤其是青年一代，没有克服不了的困难。

总统再次强调，将今年定为数字化和人工智能年，是国家面临的历史性机遇。全面推进数字化转型、引入人工智能技术，将为经济以及国家治理、教育、医疗等多个领域注入新的发展动力。

托卡耶夫表示，独立35周年不应沦为铺张奢华的形式化庆典，而应成为展示国家成熟、稳健与面向未来信心的象征。他将继续高度关注“清洁哈萨克斯坦”行动，认为这不仅是一项社会倡议，更是一场具有深刻内涵的意识形态行动。

总统指出，“清洁哈萨克斯坦”倡导勤俭、责任、进取和对祖国的真诚关怀，与联合国宣布2026年为国际志愿者年的理念高度契合。他认为，“清洁”不仅是环境意义上的概念，更是一种精神和价值取向，象征着社会和民族在道德与发展层面的纯净与进步，理应成为哈萨克民族性格的重要组成部分。

【编译：木合塔尔·木拉提】