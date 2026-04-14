国家元首听取杰特苏州发展汇报 就边境枢纽建设与旅游产业发展作出部署

据总统府新闻局消息，会上，伊萨巴耶夫表示，2025年杰特苏州已全面完成各项主要目标指标。全年共吸引投资6100亿坚戈，同比增长12.8%。

在农业领域，州长介绍了农工综合体发展规划。当前，农业种植面积持续扩大，其中甜菜种植规模显著增加。阿克苏和科克苏两家糖厂正推进产能提升工程，计划将总产能提高一倍至95万吨。

根据规划，到2027年前，杰特苏州拟实施总额达944亿坚戈的23个投资项目，涵盖家禽养殖场、畜牧育肥基地、水产养殖及温室农业等多个领域。

工业方面，过去三年间全州共新建29个项目，并对7家企业进行扩建，累计创造就业岗位1841个。

在基础设施建设方面，区域气化水平已提升至67.2%。随着“塔勒德库尔干—乌沙拉尔”干线天然气管道建成，210个居民点、超过65万名居民已接入天然气。

同时，当地正持续推进旅游基础设施建设。在阿拉湖和巴尔喀什湖沿岸，通往旅游景点的道路不断完善，并同步铺设供水、电力和排水系统，岸线加固工程也在实施中。此外，通往布尔坎布拉克瀑布的31公里公路正在进行升级改造。

在“清洁哈萨克斯坦”生态计划框架下，杰特苏州还计划建设3座生态公园，并种植12.1万株树木。

听取汇报后，总统指出，应高效组织与中华人民共和国接壤的“多斯特克”口岸及“霍尔果斯”经济特区相关工作，同时加快推进阿拉湖、巴尔喀什湖沿岸度假区建设和山区旅游开发，全面释放区域发展潜力。

【编译：木合塔尔·木拉提】