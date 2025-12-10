国家语言发展的里程碑之年：总统基金会规模增百倍，ChatGPT全面支持哈萨克语

人民艺术家、协会资深会员迪玛希·库达伊别尔艮因海外行程通过视频送上祝福：

“国际‘哈萨克语’协会是将全国语言热爱者团结起来的独特组织。与OpenAI的合作是我们最振奋的消息，这将让哈萨克语在人工智能时代找到自己的位置。同时，即将推出的‘哈萨克语协会’手机应用’将成为语言热爱者的共同数字家园。哈萨克语是我们之根、我们之魂、我们之未来！”

Фото: Ағыбай Аяпбергенов/Kazinform

协会主席劳安·肯杰汗吾勒汇报了2025年重点工作：

三大战略方向

完善哈萨克语教学法：举办教师论坛，已在阿拉木图、卡拉干达、阿拜州与近2000名语文教师直接互动。 丰富当代内容：为纪念阿拜·库南巴耶夫诞辰180周年，出版哈、英、俄、中四语版阿拜学术全集；翻译出版多部提升母语精神价值的图书。 拥抱全球科技：与OpenAI达成合作，推动ChatGPT全面支持哈萨克语；启动“新词”项目，在til.kz平台为新技术、新概念创造地道哈萨克语表达；推出2025年度“热词”评选”，最受欢迎词汇为“жасанды интеллект”（人工智能）。

Фото: Ағыбай Аяпбергенов/Kazinform

迪士尼·皮克斯首用自有资金为影片提供哈萨克语配音

协会倡议获得好莱坞两大巨头前所未有的响应：今年《冰雪奇缘》《埃利奥》《莉萝与史迪奇》《疯狂动物城2》等热门影片，迪士尼与皮克斯首次自费与全球30种主要语言同步推出哈萨克语版。

其中《疯狂动物城2》上映首周，中亚地区总票房15.5%来自哈萨克语场次，创历史纪录。

Фото: Ағыбай Аяпбергенов/Kazinform

教育领域硕果累累

首次与“知识-创新”基金会联合举办“母语”全国智力奥林匹克竞赛，5000名学生参赛，64支队伍进入决赛，8名冠军获顶尖大学全额奖学金。

“璀璨未来”创意奥林匹克竞赛继续举行，40余名来自非哈语家庭的优秀学生因哈萨克语脱颖而出，获得高等教育深造机会。

Фото: Ағыбай Аяпбергенов/Kazinform

“哈萨克语”基金会规模增长百倍

2023年由托卡耶夫总统亲自倡议并首捐700万坚戈创立的Qazaq Tili Endowment基金会，已吸引众多企业家与公司跟进，目前基金总额突破7亿坚戈。2025年仅投资收益即达8000万坚戈，为协会长期独立运行提供坚实保障。

副会长杜拉特·塔斯捷凯宣布：基金会已完成在“阿斯塔纳”国际金融中心（AIFC）重新注册，采用英国普通法体系，确保资本安全、透明与专业化管理。未来将设立“Counsel”咨询委员会，进一步完善国际标准治理结构。

即将上线的“Qazaq Tili Qogamy”手机应用，将为所有会员提供统一数字空间，并通过订阅收入持续为基金会注入资金，用于哈萨克语长期发展项目。

Фото: Ағыбай Аяпбергенов/Kazinform

大会一致认为，2025年已成为哈萨克语发展史上的里程碑之年：从好莱坞大片同步配音，到ChatGPT全面支持，再到基金会规模百倍增长，哈萨克语正以空前速度迈向数字化、国际化与可持续发展新时代。

【编译：木合塔尔·木拉提】