英国专家：新宪法将提升哈萨克斯坦的国际地位

为区域稳定和全球合作做出贡献

鲁珀特·古德曼认为，哈萨克斯坦当前的政治变革和宪法改革将对整个地区产生积极影响。

- 鉴于哈萨克斯坦在中亚的关键地位，这些改革也具有重要的国际意义。哈萨克斯坦致力于加强其经济、地缘政治和体制稳定，这对整个欧亚地区的稳定至关重要。-他说。

英国-哈萨克斯坦协会主席还将这些改革与全球政治经济格局的变化联系起来，并表示相信这些改革能够加强哈萨克斯坦和英国之间的伙伴关系。

- 当前的地缘政治形势十分复杂，这些改革通常被视为对国际秩序变化的应对。哈萨克斯坦是英国在能源、教育、科技、人工智能、战略矿产、金融、工业生产、医药、农业以及区域交通物流发展等诸多领域的重要盟友和战略伙伴。旨在确保国家政策长期延续性和有效治理的宪政体系将有助于进一步加强这一重要伙伴关系。-古德曼说。

符合国际标准

在谈到改革是否符合国际标准时，他指出，哈萨克斯坦基本法的修订体现了现代宪政体系所认可的原则。

- 此次宪法改革旨在加强民主、提高国家治理体系的透明度、扩大开放性、稳定性、效率和政治多元化，符合世界各地现代宪政体系普遍认可的原则。-他说。

他还表示，宪法也考虑到了新的公众诉求。

- 对隐私、数字通信、环境责任和公共生活透明度等问题的重视，反映了现代社会面临的挑战和需求。过去十年中通过或修订的许多宪法都扩大了其监管范围，涵盖了类似问题。-古德曼说道。

专家指出，成功的宪政体系总是将普遍适用的治理原则与各国国情相结合。

- 成功的宪政体系建立在法治、问责制和机构间制衡等共同原则之上，同时也兼顾国情和社会需求。哈萨克斯坦当前的改革进程旨在使该国的宪政体系与这些共同的治理实践相契合，这一点至关重要。-他说。

对国际合作伙伴的重要性

鲁珀特·古德曼认为，宪法改革能够增强国际伙伴和投资者的信任。因为稳定透明的国家机构是长期合作的基础。

- 哈萨克斯坦的国际伙伴对宪法改革表示欢迎，认为这将有助于提高政治的可预测性、稳定性和制度发展。哈萨克斯坦在欧洲、亚洲及其他地区的政治和经济伙伴将密切关注国家治理体系的发展。因为强大、高效和透明的制度结构能够为长期合作创造可靠的环境。-他说。

他认为，新宪法将增强投资者和国际政界人士的信心。

-明确各机构间互动关系、加强问责制、推进宪政体制现代化的改革，将进一步增强国际投资者和政策制定者的信心。-英国专家说。

古德曼也强调了哈萨克斯坦在国际外交中的作用。他表示，体制改革可以提升国际合作的效率。

- 哈萨克斯坦在区域外交和国际合作中发挥着重要作用。该国在全球倡议和区域对话中作为建设性伙伴的领导地位便是明证。加强基于规则和多边合作的国际关系体系的体制改革，将使国际互动更加有效和一致。-英哈协会主席说。

总体而言，专家认为，宪法改革将展现哈萨克斯坦的进一步发展及其在世界舞台上地位的提升。鲁珀特·古德曼指出，此次全民公投也体现了哈萨克斯坦民族认同的持续发展。

- 自独立以来，哈萨克斯坦人民的生活水平显著提高，经济增长迅猛。该国吸引了大量外国直接投资，并实施了市场导向型改革。稳定而现代化的制度体系为长期国际合作提供了支持，进一步巩固了哈萨克斯坦在世界舞台上的地位。-他说。

【编译：小穆】