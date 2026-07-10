泰国专家：哈萨克斯坦新宪法开启全面系统性改革

（哈萨克国际通讯社讯）泰国朱拉隆功大学亚洲研究所研究员阿里芬·亚马（Arifin Yama）在接受哈通社驻北京记者采访时表示，哈萨克斯坦新宪法正式生效，标志着国家改革从政治宣示阶段迈入国家治理实践阶段。

阿里芬·亚马表示，7月1日生效的新宪法并非改革的终点，而是大规模系统性改革的起点。新阶段将需要推进大量立法和行政工作。

他说，为落实宪法规定，需要完善现行法律体系，使其与新宪法保持一致，确保新设代表机构有效运行，并持续保持公众广泛参与改革进程。

阿里芬·亚马认为，过渡时期面临的最大挑战，并非修改宪法文本本身，而是推动国家与社会关系实现高质量转型。改革能否取得成功，将取决于改革实施过程是否公开透明、国家机构是否接受监督问责，以及能否切实服务于民众利益。

他表示，新宪法模式若能顺利实施，将为哈萨克斯坦带来三方面积极影响：一是通过持续、公开的改革举措增强社会信任；二是进一步完善国家治理体系，提高各部委及咨询机构工作的透明度；三是提升哈萨克斯坦作为可预期、可信赖国际合作伙伴的国际形象。

阿里芬·亚马还指出，哈萨克斯坦地处欧亚大陆中心，其国家治理体系现代化进程对包括东南亚国家在内的国际合作伙伴具有重要意义。

他说，更加稳定、可预期的制度环境将进一步增强哈萨克斯坦在贸易、教育、旅游、清真产业、物流、科研及人文交流等领域的合作吸引力。对泰国及其他东盟国家而言，这意味着双方合作不应局限于经贸领域，而应不断拓展新的合作空间。