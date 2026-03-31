突厥国家联合研发人造卫星模型亮相塔什干 计划于2027年拟入轨

目前，塔什干正在举行航天技术会议。会议期间，突厥国家组织各成员国航天机构负责人举行了会晤，就12U CubeSat卫星的组装及发射事宜进行了深入探讨。

Фото: Әлихан Асқар/Kazinform

突厥国家组织秘书长库巴尼奇别克·奥米拉利耶夫强调了此次会晤的重要意义，并向哈萨克斯坦代表团表示感谢。

—我对所有定期参与会晤并致力于推动联合协作的各方表示感激。特别要感谢哈萨克兄弟，他们带来了我们核心倡议项目——12U CubeSat卫星的模型，-奥米拉利耶夫表示。

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他指出，突厥国家组织成员国联合研制的这一卫星已接近完成阶段。

—这一成就不仅展示了我们的技术实力，也体现了我们集体协作的能力。在此，我请求哈方加快向国际航空委员会申请CubeSat人造卫星项目无线电频率协调许可。作为专业人士，你们对设备的注册及相关技术细节了如指掌，-奥米拉利耶夫补充道。

哈萨克斯坦航空航天委员会副主席库安德克·舒连巴耶夫在发言中详细介绍了卫星的组装阶段及各成员国的贡献。

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舒连巴耶夫在回答哈通社记者提问时表示，该项目主要由哈方负责实施，同时其他突厥国家也深度参与其中。例如，部分国家提供资金支持，部分国家则负责发动机的研发。该卫星计划于2027年发射入轨。

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据他介绍，12U CubeSat属于纳米卫星，能够在太空中执行长达5年的科学研究任务。

—该卫星的使用寿命预计为3至5年。以KazEOSat-1和KazEOSat-2等大型卫星为例，它们的设计寿命通常为7年。如果设备未受损且燃料充足，卫星的使用寿命可以延长。按照全球惯例，卫星设计寿命一般按7至8年计算，但部分设备实际运行时间可达15至20年，-舒连巴耶夫总结道。

【编译：阿遥】