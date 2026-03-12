韩国专家：哈新宪法草案是高效过渡模型 非与旧体制简单断裂

李玉莲认为，哈萨克斯坦的制度化民主正在稳步巩固。她指出，国家正从原有的"超级总统制"向各权力分支保持平衡的总统制体系转型。

—此次改革的核心要素在于，国家元首将不再拥有无限的权力。立法机关的影响力正在增强，决策过程也正趋于制度化，-李玉莲分析道。

她指出，设立副总统职位向国际社会及投资者释放了关于国家政治稳定的重要信号。这一制度设计不仅能有效防止"政治真空"的产生，还能在权力交接过程中确保秩序的严谨性，明确权力延续顺序。

此外，李玉莲还特别强调了改革在人权保障领域的先进性。她认为，新宪法草案加强了对公民权利的保护机制。文中关于无罪推定原则、获得律师帮助权，以及禁止使用非法手段搜集证据等条款，均完全符合国际标准。

—特别值得关注的是"数字宪政"理念。在全球数字化时代，在宪法层面确立对个人数据、通信隐私及财务信息的保护，将使哈萨克斯坦步入拥有世界领先法律体系的国家行列，-李玉莲表示。

她进一步补充道，新草案中关于国家主权、世俗化原则以及优先发展科学教育的表述，与发达国家宪法模型的价值核心高度契合。

—总体而言，该草案可视为一个高效的过渡模型。这并非与旧体制的简单断裂，而是有意识地分阶段深化民主进程，-李玉莲总结道。

她最后强调，新宪法草案中关于权力制衡的条款，不仅能确保政治体系的长期稳定性，也精准回应了当代社会的治理需求。

【编译：阿遥】