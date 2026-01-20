国家元首：发展航空与公路网络事关国家开放与竞争力

—今年，我国将动工建设“克孜勒扎尔—莫因特”和“达尔巴扎—马赫塔阿热勒”两条铁路干线，同时对“阿勒腾阔勒—杰特”和“杰兹卡兹甘—塞克萨吾勒”路段进行现代化改造。发展航空运输对哈萨克斯坦具有特殊的战略意义。我们必须开通更多国际航线，这不仅关乎经济发展，更体现了哈萨克斯坦作为一个开放社会、保障公民享有全球出行自由的国家定位，-托卡耶夫表示。

国家元首积极评价目前有10余条国际航线经停哈萨克斯坦领空的态势，并强调应从各个方面鼓励这一趋势。哈萨克斯坦必须确立自身作为国际过境运输枢纽的地位。与此同时，国家元首对组建专业航空货运公司任务推进不力的情况表示不满，并对政府在这一问题上的相关决策提出批评。

托卡耶夫指出，按照国际标准对国内公路网进行升级，是当前一项极为重要的任务。

—这首先将增强哈萨克斯坦作为连接东西方过境走廊的功能；其次，也将显著改善各州之间的交通联系。据悉，连接克孜勒扎尔与杰兹卡兹甘的公路中，克孜勒扎尔段已于近期完工，乌勒套州境内路段也将在今年年底前实现通车。该公路全长约400公里，-托卡耶夫说。

托卡耶夫强调，今年哈萨克斯坦将启动一系列史无前例的大规模基础设施建设项目。

—“西欧—中国西部”公路是哈萨克斯坦最核心的干线之一。然而，其中“克孜勒奥尔达—阿克托别”路段目前路面狭窄，交通事故频发。我此前已下达扩建指令，今年该方向的四车道新高速公路将正式动工。现有道路的大部分将转为各州内部道路。此外，我在去年的国情咨文中要求加快“贝纽—塞克萨吾勒”公路建设，该项目也将于今年破土动工。项目建成后，“中间走廊”的运输路径将缩短900公里，并实现与阿克套港、库雷克港的直接联通，-托卡耶夫说。

针对长期失修的“卡拉干达—杰兹卡兹甘”公路，国家元首明确了具体施工安排。

—今年，我们将先在旧路旁新建一条双车道公路，随后对原有道路进行翻新，最终形成符合标准的四车道通行能力。此外，针对萨热阿尕什周边长期存在的交通拥堵问题，今年还将启动“萨热阿尕什绕城公路”建设，-他说。

托卡耶夫强调，他将亲自监督所有项目的施工质量和建设进度。他表示，这些项目的落成将有力巩固哈萨克斯坦作为国际交通和物流中心的潜力。

【编译：阿遥】