国家统计局数据：哈萨克斯坦高等教育规模持续扩大

数据显示，2025—2026学年初，哈萨克斯坦境内共有116所高等教育机构正常运行，全国在校大学生总数为67.81万人，其中女性占比为52.5%。

本学年新入学学生达20.89万人（女性占比51.7%），较上一学年增长13.7%，增幅明显。

从高校属性来看，42.2%的高校为国立院校，56%为私立院校，另有2所为外资办学机构。在校生分布整体较为均衡：49.9%的学生就读于公立高校，49.5%就读于私立高校，0.6%的学生在外国高校设于哈萨克斯坦的分校学习。

在教学语言方面，65.6%的学生选择哈萨克语授课，24.8%接受俄语教学，另有9.6%的学生以外语完成学业，主要教学语言为英语。

从年龄结构看，17至20岁的青年仍是高校在校生的主体，占比达69.5%。同时，学生群体呈现出明显的多样化特征，其中包括25名年仅15岁的少年学生，以及11,822名40岁以上参与终身学习的在校生。

在专业选择方面，本学年新生的就读方向较为集中。教育科学类专业（教育学）以25.4%的占比位居首位；工程、加工与建筑类专业排名第二，占比16.3%；商业、管理与法律类专业位列第三，占比14.1%。此外，信息与通信技术相关专业同样受到青睐，占比达到11.3%。

在国际学生构成方面，来自土库曼斯坦、乌兹别克斯坦、中国、印度和俄罗斯的公民构成了哈萨克斯坦高校最主要的留学生来源。

研究生教育方面，硕士、博士以及临床医学专科医师（住院医师）在读人数均较往年有所增长。

硕士研究生：在读总人数为42,613人，女性占比54.7%。其中，48.6%的学生通过国家教育订单（公费）方式就读，47.8%为自费学习。

住院医师：在读人数为9,631人，女性占比达62.8%。

博士研究生：在读总人数为9,491人，女性占比61%。其中，专业学位博士455人，哲学博士（PhD）为9,036人。

【编译：阿遥】