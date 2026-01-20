联合国专家高度评价：哈萨克斯坦建立国家水资源信息系统是正确举措

洛尔指出，该系统并非简单地将现有数据杂乱堆积的庞大数据库，而是由多个功能模块有机组成的智能平台，每个模块针对特定任务进行精准设计，从而确保决策者能够聚焦最必要、最准确的信息。

“这一系统绝非单纯的数据堆砌。它由若干相互关联但分工明确的模块构成，每个模块独立承担专属职责，同时为其他模块提供必要支撑。这种设计避免了信息冗余，让用户能够高效获取针对性数据。所有模块紧密协作，形成统一的整体架构，为水资源管理提供全面的可视化呈现和深度分析能力。这是国家水资源信息系统最核心的优势之一。”联合国开发计划署水资源管理国际顾问休伯特·洛尔强调。

值得一提的是，根据国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫的指示，水资源和灌溉部已完成国家水资源信息系统的研发。该系统整合了全国地表水和地下水的全部相关数据，包括水文监测、用水分配、水质状况等关键信息。工业化应用预计将于2026年下半年正式启动。

这一系统的建成，将显著提升哈萨克斯坦水资源管理的科学化、透明度和决策效率，为应对气候变化、水资源短缺及跨界水合作等重大挑战提供坚实的技术支撑。

【编译：木合塔尔·木拉提】