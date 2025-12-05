气候异常？伊犁阿拉套国家公园发现白番红花冬季盛开

自然保护专家指出，番红花通常在三月至四月开花。今年天气状况不稳定，加之气候变暖，可能促使这一植物提前绽放。

伊犁阿拉套国家级自然公园表示，园方正对这一罕见情况进行密切监测。

国家公园专家提醒游客和自然爱好者，请勿采摘或踩踏这些植物。

阿拉套白番红花是列入哈萨克斯坦红皮书的早春稀有濒危物种。在相关科学文献中，它被描述为番红花属中最早开花的球茎植物之一。

简要特征：

花期： 早春，通常在积雪融化后立即开放。

早春，通常在积雪融化后立即开放。 高度： 一般为10—20厘米。

一般为10—20厘米。 花色： 白色，有时略带绿色。

白色，有时略带绿色。 类型： 由球茎生长的多年生植物。

分布区域：

主要分布于伊犁阿拉套山、昆格阿拉套山和准噶尔阿拉套山等高山地区；

多见于高山和亚高山带草地及砾石坡地。

阿拉套白番红花因多重因素而变得稀有：

过度采摘；

山麓地区建设及旅游压力增加；

自然栖息地缩减；

球茎被挖掘。

基于以上原因，该物种被列入哈萨克斯坦红皮书，归类为濒危植物。为保护其野生种群，保护区和国家公园已开展一系列保护措施。非法采摘番红花将面临行政处罚。

在哈萨克族文化中，番红花被视作春天来临的第一缕讯息，是希望与更新的象征。

【编译：阿遥】