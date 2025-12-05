12:15, 05 12月 2025 | GMT +5
气候异常？伊犁阿拉套国家公园发现白番红花冬季盛开
（哈萨克国际通讯社讯）据伊犁阿拉套国家公园新闻办公室消息，列入哈萨克斯坦红皮书的稀有濒危早春植物——阿拉套白番红花（Crocus alatavicus）在冬季盛开。
自然保护专家指出，番红花通常在三月至四月开花。今年天气状况不稳定，加之气候变暖，可能促使这一植物提前绽放。
伊犁阿拉套国家级自然公园表示，园方正对这一罕见情况进行密切监测。
国家公园专家提醒游客和自然爱好者，请勿采摘或踩踏这些植物。
阿拉套白番红花是列入哈萨克斯坦红皮书的早春稀有濒危物种。在相关科学文献中，它被描述为番红花属中最早开花的球茎植物之一。
简要特征：
- 花期： 早春，通常在积雪融化后立即开放。
- 高度： 一般为10—20厘米。
- 花色： 白色，有时略带绿色。
- 类型： 由球茎生长的多年生植物。
分布区域：
- 主要分布于伊犁阿拉套山、昆格阿拉套山和准噶尔阿拉套山等高山地区；
- 多见于高山和亚高山带草地及砾石坡地。
阿拉套白番红花因多重因素而变得稀有：
- 过度采摘；
- 山麓地区建设及旅游压力增加；
- 自然栖息地缩减；
- 球茎被挖掘。
基于以上原因，该物种被列入哈萨克斯坦红皮书，归类为濒危植物。为保护其野生种群，保护区和国家公园已开展一系列保护措施。非法采摘番红花将面临行政处罚。
在哈萨克族文化中，番红花被视作春天来临的第一缕讯息，是希望与更新的象征。
【编译：阿遥】