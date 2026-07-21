哈萨克斯坦国家铁路公司年内已完成686公里铁路维修

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦国家铁路公司（kazakhstan temir zholy，KTZ）持续推进铁路基础设施现代化改造。2026年前6个月，该公司已完成686公里铁路维修工作。

按照计划，2026年全年将完成1577公里铁路改造。哈萨克斯坦国家铁路公司表示，目前各项工程正依照既定进度推进。

该公司在通报中表示，铁路区段改造将进一步提高列车运行安全水平，并为提升运行速度创造条件。今年计划在“Talgo”列车运行的400公里铁路区段、其他客运列车运行的500公里区段，以及集装箱列车和货运列车运行的350公里区段提高列车运行速度。

在基础设施现代化改造过程中，铁路上部结构也在同步更新。2026年，计划将268公里铺设木质枕木的铁路更换为配有现代弹性扣件的钢筋混凝土枕木。此举将提高铁路线路的耐久性，延长钢轨使用寿命，并使列车运行更加平稳舒适。

为监测铁路网络运行状况，哈萨克斯坦国家铁路公司正在使用现代化诊断设备。轨道检测车和钢轨探伤车能够提前发现钢轨缺陷，有助于进一步提高铁路运行安全水平。

该公司表示，近年来铁路基础设施改造工作持续推进。2025年，原计划维修1480公里铁路，实际完成1575公里。2023年至2025年期间，累计改造铁路4448公里，较原计划多完成234公里。

通过持续实施铁路改造工程，全国铁路网络技术状况得到改善，列车在总长610公里的铁路区段上实现了提速。