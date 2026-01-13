哈国家铁路公司董事长会见中国驻哈大使

会谈中，双方就哈萨克斯坦和中国交通物流合作发展相关议题进行了广泛讨论。此外，双方重点探讨了提高铁路运输量，消除边境口岸障碍，并加强两国在边境地区的协调与合作问题。

会谈重点关注以下问题：

- 增加双边货物运输量；

- 减少边境列车延误；

- 简化哈萨克斯坦向中国进口粮食的手续；

- 开发基础设施并启动阿拉山口至多斯特克之间的二级公路建设；

- 讨论新的巴克图-塔琴铁路，包括货物命名规则。

此外，双方确认了加强在交通运输领域战略伙伴关系的愿望，并表示相信通过共同努力，将在两国之间建立稳定、高效、互利的交通走廊。

Фото: ҚТЖ

当前，哈萨克斯坦是连接东西方的可靠陆路桥梁，确保中国稳定进入欧洲、中东和里海地区市场。得益于铁路运输的共同努力，预计到2025年，哈萨克斯坦的运输量将增长11%，达到3560万吨。

会议还指出，各方高度重视跨里海国际运输走廊的发展。到2025年，该运输线的集装箱过境量预计将达到3.6万标准箱，增长15%。

【编译：小穆】