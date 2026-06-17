阔勒赛湖群国家公园：天山深处的生态明珠

公园拥有极为丰富的植物资源，植被分布横跨海拔1400米至4265米的五个高山垂直带。目前，园内已记录高等植物1000余种，其中19种被列入《哈萨克斯坦濒危物种红色名录》（俗称红皮书）。

这里的动物资源同样十分丰富。公园内栖息着225种以上脊椎动物和近1000种无脊椎动物，广泛分布于山麓、森林、高山草甸以及湖泊周边区域。已登记的哺乳动物共有51种，其中7种属于国家重点保护物种，包括天山棕熊、突厥斯坦猞猁、雪豹、天山盘羊、石貂、中亚河狸和兔狲。

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鸟类资源也颇具特色，目前已发现160种鸟类。其中，胡兀鹫、黑鹳、靴雕、草原雕、金雕、黄爪隼、黑雁、雕鸮、紫啸鸫、大天鹅、高山兀鹫、大鸨、短趾雕和灰鹤等14种被列入《红皮书》。此外，园区还生活着包括帝王伟蜓、黑翅蝗虫在内的大量珍稀无脊椎动物。

为保护森林资源、维护生态平衡并恢复珍稀植被，阔勒赛湖群国家公园长期实施一系列综合性保护措施。这些举措对于维持生态系统稳定运行、保护区域生物多样性发挥着重要作用。

公园管理部门严格落实林业和自然保护相关法规，定期开展巡查和专项检查，严厉打击非法采伐、违规放牧及偷猎等行为。每年还会组织消防演练，确保消防设备和应急装备保持良好状态，并实行全天候24小时巡护制度。

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针对列入《红皮书》的珍稀动植物栖息地，园区采取了更为严格的保护措施。为减少人为活动对生态环境造成的影响，部分旅游线路实行限流管理。同时，公园依托自营苗圃培育本土树种，每年春季开展人工造林，并通过多种方式促进植被自然恢复。

目前，园区已实现主要入口、旅游线路及停车区域视频监控全覆盖。每逢冬季生态脆弱时期，管理部门还会设置围栏和警示标识，以降低人为干扰，预防突发情况发生，进一步提升园区安全管理水平。

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近年来，阔勒赛湖群国家公园将生态旅游作为重点发展方向，积极与地方政府、旅游企业及社会组织开展合作。这里拥有丰富多样的自然景观，从终年积雪的冰川雪峰到低海拔地区的森林草甸，不同气候带和地貌景观在此交汇，共同勾勒出一幅壮美而独特的生态画卷，吸引着越来越多国内外游客前来探访。