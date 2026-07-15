准噶尔阿拉套国家公园“相机陷阱”捕捉棕熊“挠痒”画面
（哈萨克国际通讯社讯）一只正在树干上蹭痒的棕熊近日被准噶尔阿拉套国家公园的相机陷阱记录下来。画面中，这只棕熊憨态十足的模样，也让自然保护工作人员感到欣喜。
根据公园生态学家在社交媒体发布的视频显示，这只体型壮硕的天山棕熊长时间背靠一棵大松树，不断用树干摩擦背部，缓解身体瘙痒。在完成这一“享受时刻”后，棕熊慢悠悠地转身，随后消失在森林深处。
据生态学家介绍，近年来，通过在准噶尔阿拉套地区开展红外相机监测和野外调查发现，天山棕熊活动踪迹逐渐增多，种群数量也呈现恢复趋势。
公园工作人员表示，夏季是棕熊活动较为频繁的季节，也是其补充能量、为越冬储备脂肪的重要时期。通常情况下，棕熊会选择在清晨或傍晚气温相对较低的时候外出觅食。
国家公园专家介绍：“夏季，棕熊主要活动在河流、湖泊附近，茂密森林以及高山草甸区域。当气温升高时，它们会寻找阴凉处休息，或者到泉水、溪流附近活动，以避开炎热天气。”
据了解，天山棕熊被列入《哈萨克斯坦红皮书》，属于珍稀濒危野生动物。自1978年以来，哈萨克斯坦已全面禁止猎捕该类棕熊。同时，天山棕熊也被列入世界自然保护联盟（IUCN）红色名录，受到国家法律和国际保护机制的共同保护。