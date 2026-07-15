准噶尔阿拉套国家公园“相机陷阱”捕捉棕熊“挠痒”画面

根据公园生态学家在社交媒体发布的视频显示，这只体型壮硕的天山棕熊长时间背靠一棵大松树，不断用树干摩擦背部，缓解身体瘙痒。在完成这一“享受时刻”后，棕熊慢悠悠地转身，随后消失在森林深处。

据生态学家介绍，近年来，通过在准噶尔阿拉套地区开展红外相机监测和野外调查发现，天山棕熊活动踪迹逐渐增多，种群数量也呈现恢复趋势。

公园工作人员表示，夏季是棕熊活动较为频繁的季节，也是其补充能量、为越冬储备脂肪的重要时期。通常情况下，棕熊会选择在清晨或傍晚气温相对较低的时候外出觅食。

国家公园专家介绍：“夏季，棕熊主要活动在河流、湖泊附近，茂密森林以及高山草甸区域。当气温升高时，它们会寻找阴凉处休息，或者到泉水、溪流附近活动，以避开炎热天气。”

据了解，天山棕熊被列入《哈萨克斯坦红皮书》，属于珍稀濒危野生动物。自1978年以来，哈萨克斯坦已全面禁止猎捕该类棕熊。同时，天山棕熊也被列入世界自然保护联盟（IUCN）红色名录，受到国家法律和国际保护机制的共同保护。