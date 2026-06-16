国家铁路公司已通过女性专属车厢运送旅客86万人次

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦国家铁路公司“哈萨克斯坦铁路”国家公司（Қазақстан темір жолы）董事长塔勒哈特·阿尔德别尔根诺夫（Талғат Алдыбергенов）在政府会议后的新闻发布会上表示，为进一步提升旅客出行安全，公司将继续增加女性专属车厢数量。

他说，自女性专属车厢服务推出以来，累计已有约86万人次旅客使用该服务。今年年初以来，乘坐女性专属车厢的旅客人数已超过10万人次。

阿尔德别尔根诺夫介绍，女性专属车厢服务于2021年率先在哈萨克斯坦部分列车上推出，并广受欢迎。目前该已覆盖全国12条铁路线路，所有乘务员均由女性担任，以进一步保障旅客安全。

据了解，女性专属车厢目前运行于以下12条线路：

阿拉木图—曼格斯套；

阿拉木图—乌斯卡曼；

巴甫洛达尔—突厥斯坦；

曼格斯套—塞梅；

阿特劳—阿斯塔纳；

阿拉木图—阿克托别；

阿斯塔纳—阿拉木图；

阿斯塔纳—奇姆肯特；

阿斯塔纳—塞梅；

阿克托别—阿拉木图；

阿拉木图—奇姆肯特；

乌拉尔—曼格斯套。

根据规定，女性专属车厢车票仅向女性旅客发售，7岁以下男童可随行乘车。

哈萨克斯坦铁路公司表示，女性专属车厢与普通车厢票价一致。旅客可在火车站售票窗口购票时提出选择女性专属车厢，也可通过铁路售票网站在线购票。在线购票时，带有“WC”标识的座位即代表女性专属车厢。

目前，“旅客运输”股份公司每年运送旅客约1350万人次，其中近一半为女性旅客。