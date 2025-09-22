哈国家油气公司与LanzaJet推进哈萨克斯坦可持续航空燃料项目新阶段

会上，双方总结了近期完成的可行性研究成果，并签署了框架协议。该协议正式确认了可行性研究的结果，并标志着项目进入新阶段——前端工程设计（FEED）。在这一阶段，将制定工厂建设的所有技术和经济解决方案。根据此前的市场分析，到2030年，哈萨克斯坦的SAF年消费量可能达到7万吨。

哈森诺夫表示：

- 这一合作是双边合作的重要成果，将有助于实现低碳发展目标并推动先进技术的应用。整体而言，该项目将促进生物燃料市场发展，改善航空业的环保表现，并增强哈萨克斯坦的过境潜力。

可持续航空燃料（SAF）是一种由可再生、非石油资源生产的环保型航空燃料。当与传统航空煤油（Jet A-1）混合使用时，可减少高达95%的温室气体排放。

LanzaJet公司是全球领先的酒精制航空燃料技术企业，其专利技术由美国能源部太平洋西北国家实验室参与研发。该公司已与全日空、英国航空和维珍大西洋航空等国际航空公司签署长期供货协议。

【编译：达娜】