哈国家石油公司与土耳其石油公司推进油气领域合作

—能源合作是双方互动的重要方向，也是地区稳定的重要支撑。“巴库—第比利斯—杰伊汉”管道是哈萨克斯坦原油外运的重要基础设施。目前，土耳其企业已在哈萨克斯坦成功实施多个大型油气项目。同时，双方正着力推进在该领域达成新的投资协议。例如，哈萨克国家石油天然气公司与土耳其石油公司正在就地质勘探与生产合作进行深入探讨，-别克帖诺夫表示。

他指出，在电力和煤炭工业等领域，两国专业机构应加强交流，推动创新技术的引入与应用。

—目前，土耳其AKSA Energy公司正在克孜勒奥尔达州建设一座装机容量为240兆瓦的燃气—蒸汽联合循环电站。哈方愿在更广范围内拓展互利合作，并对各类新倡议持开放态度，-别克帖诺夫说。

【编译：阿遥】