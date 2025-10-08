哈萨克斯坦拟赋予国家公司在新铀矿勘探开发优先权

会上，议员叶德尔·江比尔申介绍了旨在完善碳氢化合物与铀领域地下资源利用的法律草案主要亮点。草案由议会议员发起，建议审议对《地下资源及其利用法典》的相关修订。

该草案旨在提升地下资源利用领域的投资吸引力，并保护国家在铀工业中的利益。草案规定，在地质勘探许可证基础上，对位于勘探不足地区的地块，用户享有优先权，可直接过渡到勘探与开采的标准合同。

此外，草案禁止碳氢化合物勘探与开采合同在前三年内退出所有权；对国家公司地块预留设置三年期限限制；缩短勘探不足地区拍卖期限；规定地质勘探最低工作量。同时，在铀领域，为国家公司引入铀矿床与勘探区域预留机制。

叶德尔·江比尔申指出了法案的主要特点：

首先，将引入新规范，把地质勘探有限或未确定潜在沉积盆地的区域认定为勘探不足区。

其次，为保障投资者信心，自费在勘探不足区开展地质勘探的投资者，可优先且有保障地进入勘探与开采阶段。为此，要求在前三年内完成覆盖合同区域至少30%的2D地震勘探。这意味着，谁真正投入资金进行勘探，谁就获得后续开发权。这一机制既保护投资者利益，又为国家提供新地质数据。

第三，确保预留地块的有效流通。目前，碳氢化合物领域国家公司预留53个地下资源地块，但仅20%开始开发，其余长期闲置。因此，草案拟限制预留期限，并通过电子拍卖将释放地块推向市场。这一做法将提升竞争力，加速勘探进程，并吸引新参与者。

第四，在铀领域赋予国家公司优先权。

江比尔申表示：“全球经济中铀的重要性日益凸显。许多国家正重启原子能发展。因此，赋予铀领域国家公司在新矿勘探与开发方面的优先权，是战略性决策。这是对国家能源平衡维护及提升原子能领域贡献的具体步骤。”

值得一提的是，上周下院全体会议批准了独立国家联合体成员国间放射性材料跨境运输协定，该协定将提升跨境运输监管效率，避免放射性材料过境时不必要延误，完善位移监测系统，并遏制非法运输。

【编译：木合塔尔·木拉提】