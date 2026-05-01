阿勒腾耶米勒国家公园亚洲野驴种群增长逾百倍

（哈萨克国际通讯社讯）经过数十年的系统性生态保护，哈萨克斯坦阿勒腾耶米勒国家公园内的野生亚洲野驴（库兰）种群数量显著增长，从最初的32只增加至2026年的3571只，增幅超过100倍，成为国家野生动物恢复领域最具代表性的成功案例之一。

该国家公园成立于1996年，占地面积达30.77万公顷，是哈萨克斯坦重要的生态保护区域之一。园内栖息着70种哺乳动物、260种鸟类、25种爬行动物及4种两栖动物，其中44种被列入《红皮书》，包括亚洲野驴、盘羊、瞪羚、雪豹、天山棕熊和突厥斯坦猞猁等珍稀物种。

Фото: пресс-служба ГНПП «Алтын Эмель»

据园区野生动物保护首席专家迪达尔·巴扎尔别科夫介绍，野驴恢复工作始于上世纪。1953年，野驴自土库曼斯坦被引入巴尔萨克尔梅斯自然保护区，1982年再从该地迁移32只至现今的阿勒腾耶米勒区域，这批个体成为后续种群扩展的基础。

随着种群规模持续扩大，部分野驴已被转移至国内其他地区。目前已有305只野驴被迁移至“安德赛”自然保护区、“索扎克”林区以及“伊犁-巴尔喀什”和“阿勒腾草原”等国家级自然保护地。

不过，并非所有物种恢复项目都取得成功。专家指出，布哈拉鹿及普氏野驴的重新引入尝试未能达到预期效果。

在大型食肉动物方面，雪豹保护同样取得进展。长期以来，雪豹在该区域的存在缺乏确凿证据，直至2021年，红外相机首次拍摄到其影像资料，填补了科学记录空白。

Фото: Салторе Сапарбаев

目前，公园内约有20只雪豹，其中约10只佩戴卫星定位项圈并处于持续监测中。此外，研究人员在周边山地也多次记录到其活动踪迹。

专家表示，雪豹种群回升得益于生态保护力度的增强以及猎物资源的恢复。随着西伯利亚山羊、盘羊和瞪羚数量增加，为雪豹提供了充足食物来源，使其逐步回归该区域。

如今，阿勒腾耶米勒国家公园已成为哈萨克斯坦雪豹保护的重要核心区域之一，同时也是全国率先开展雪豹卫星监测的地区。

此外，公园在物种引入方面持续推进。2026年，共有34只来自沙特阿拉伯的猎隼被引入该区域，以进一步丰富生物多样性。

专家指出，野驴与雪豹种群的恢复表明，持续、系统的自然保护措施能够有效促进生态修复，为保护哈萨克斯坦独特生物多样性提供有力支撑。

Фото: пресс-служба ГНПП «Алтын Эмель»

【编译：达娜】