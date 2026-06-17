准噶尔阿拉套山国家公园猞猁种群呈缓慢增长

6月17日，准噶尔阿拉套山国家自然公园发布了一段珍贵影像资料，记录了园区内猞猁的野外活动情况。这些野生掠食者的身影，是由安装在公园核心区域的红外相机自动捕捉到的。

据公园方面提供的数据，目前该区域内突厥斯坦猞猁的数量估计约为70至80只。与2023年约71只的统计数据相比，其生存状况有所改善，种群整体呈现缓慢回升态势。

自2020年起，准噶尔阿拉套山国家自然公园便在森林区域逐步布设红外相机，用于对猞猁种群进行长期动态监测。这一技术手段使得对其数量与活动规律的掌握更加精准，也逐步取代了以往仅依靠足迹痕迹进行粗略推算的传统方式。

Фото: «Жоңғар-Алатауы» МҰТП, ЖИ көмегімен өңделді

突厥斯坦猞猁属于猫科猞猁属的肉食性哺乳动物，已被列入吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦和土库曼斯坦的红皮书，同时也被世界自然保护联盟列入红色名录（近危等级，NT）。该物种广泛分布于中亚山地，在哈萨克斯坦主要活动于天山、准噶尔阿拉套山、塔尔巴哈台山脉及萨吾尔山脉一带。曾分布于锡尔河卡拉套地区的猞猁种群，则已于20世纪40年代灭绝。

猞猁通常具有相对固定的栖息范围，但在遭遇大雪封山或食物短缺时，也会出现季节性迁移。其活动多集中在夜间，每年2月至3月进入繁殖期。雌性猞猁妊娠期约为67至74天，每胎通常产仔2至3只，幼崽一般在两岁左右达到性成熟。

突厥斯坦猞猁的食性较为广泛，包括野兔、小型啮齿类动物、旱獭、狍子、野猪以及北山羊幼崽，偶尔也会捕食小型鸟类或家畜。在自然生态系统中，其主要竞争者和威胁来自狼与雪豹。