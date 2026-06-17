准噶尔阿拉套山国家公园猞猁种群呈缓慢增长
（哈萨克国际通讯社）近年来，栖息于准噶尔阿拉套山国家自然公园的突厥斯坦猞猁种群数量呈现小幅增长趋势，这一珍稀保护动物在园区内的活动痕迹也变得更加频繁。
6月17日，准噶尔阿拉套山国家自然公园发布了一段珍贵影像资料，记录了园区内猞猁的野外活动情况。这些野生掠食者的身影，是由安装在公园核心区域的红外相机自动捕捉到的。
据公园方面提供的数据，目前该区域内突厥斯坦猞猁的数量估计约为70至80只。与2023年约71只的统计数据相比，其生存状况有所改善，种群整体呈现缓慢回升态势。
自2020年起，准噶尔阿拉套山国家自然公园便在森林区域逐步布设红外相机，用于对猞猁种群进行长期动态监测。这一技术手段使得对其数量与活动规律的掌握更加精准，也逐步取代了以往仅依靠足迹痕迹进行粗略推算的传统方式。
突厥斯坦猞猁属于猫科猞猁属的肉食性哺乳动物，已被列入吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦和土库曼斯坦的红皮书，同时也被世界自然保护联盟列入红色名录（近危等级，NT）。该物种广泛分布于中亚山地，在哈萨克斯坦主要活动于天山、准噶尔阿拉套山、塔尔巴哈台山脉及萨吾尔山脉一带。曾分布于锡尔河卡拉套地区的猞猁种群，则已于20世纪40年代灭绝。
猞猁通常具有相对固定的栖息范围，但在遭遇大雪封山或食物短缺时，也会出现季节性迁移。其活动多集中在夜间，每年2月至3月进入繁殖期。雌性猞猁妊娠期约为67至74天，每胎通常产仔2至3只，幼崽一般在两岁左右达到性成熟。
突厥斯坦猞猁的食性较为广泛，包括野兔、小型啮齿类动物、旱獭、狍子、野猪以及北山羊幼崽，偶尔也会捕食小型鸟类或家畜。在自然生态系统中，其主要竞争者和威胁来自狼与雪豹。