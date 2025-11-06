国家元首祝贺国家统计105周年：数据驱动数字哈萨克斯坦

贺信由战略规划和改革署署长阿赛特·伊尔哈利耶夫在“国家统计体系数字化转型”国际论坛上宣读。

总统在贺信中指出：

“统计服务历经百年演进，已成为国家管理、经济腾飞与社会进步的关键支柱。真实数据塑造客观图景、支撑长期预测、驱动精准决策。在变局时代，信息开放与可信至关重要——需广纳多源数据、交叉验证、创新工具、强化分析。人工智能大规模导入是时代命题，国家统计须深度参与‘数字哈萨克斯坦’建设。”

Фото: Бюро Нацстатистики

托卡耶夫赞扬统计工作者“以专业与担当铸就辉煌”，并寄望他们继续为国家可持续发展贡献力量。

据国家统计局介绍，为期两天的论坛吸引150余位国际组织、外国统计机构、智库与政府代表参会。

历史节点

哈萨克斯坦统计系统正式诞生于1920年11月8日——当日《统计条例》获批，哈萨克自治共和国统计局宣告成立。1998年总统令将这一天定为“统计日”。

【编译：木合塔尔·木拉提】