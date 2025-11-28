国家元首：国家永远支持乡村，因为乡村是我们民族的根

托卡耶夫总统指出，今天的会议系统梳理了乡村振兴的诸多关键问题，明确了今后工作的具体任务。他强调：

“只要我们高质量、系统性地完成这些任务，就一定能实现目标。乡村必须成为适宜居住、舒心创业的地方。乡村行政长官就是这项伟大事业的领头人。”

他特别表扬了一位女行政长官在会上提出的“清洁哈萨克斯坦”倡议，并指出：

“把国家政策传递给群众、把正在开展的重大改革和工程讲清楚讲透，正是行政长官们的职责。我对你们寄予厚望。”

总统将乡村行政长官的核心使命概括为一句话：“提升居民生活水平。乡村百姓富了，乡村才会真正兴旺。”他向所有乡村居民致以崇高谢意，并郑重承诺：

“国家永远支持乡村，因为乡村是我们民族的根。我们要用新思路、新理念、新办法共同把乡村建设得更加美好。”

托卡耶夫还对政府成员和各州州长提出要求：上周刚刚通过的《三年宏观经济稳定与提高人民福祉联合行动计划》必须不折不扣落实。各州州长要积极参与，及时向政府提出务实建议。核心目标是：确保经济稳定高质量增长、降低通胀、增加居民收入、激活私营部门、扩大制成品出口。

面对当前复杂多变的国际形势，总统告诫全场：

“世界并不太平，一些国家的领土完整仍存争议，联合国权威削弱，全球经济动荡不定。我们必须举国上下保持高度警惕，教育好年轻一代，远离内部纷争，巩固团结。共同的最高使命是为国家利益服务。”

托卡耶夫总统在讲话中重申，哈萨克斯坦的主权、独立、自主高于一切。

“这是我们民族最神圣的目标。作为总统，我将倾尽全力实现这一目标。”他说。

【编译：木合塔尔·木拉提】