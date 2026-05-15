突厥国家组织国家元首非正式峰会正式开幕

会议由哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫主持。土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安、乌兹别克斯坦总统沙夫卡特·米尔济约耶夫、吉尔吉斯斯坦总统萨德尔·扎帕罗夫和阿塞拜疆总统伊利哈姆·阿利耶夫出席会议。

此外，突厥国家组织观察员国领导人，以及组织秘书处、组织元老理事会和组织合作委员会代表也出席了会议。

据悉，2009年10月3日，在阿塞拜疆纳希切万举行的第九届突厥国家首脑峰会上，哈萨克斯坦、土耳其、阿塞拜疆和吉尔吉斯四国总统签署了具有历史重要地位的《纳希切万协议》，正式成立突厥语国家合作委员会。

在《纳希切万协议》这一历史性协定的影响下，突厥国家之间的合作飞速发展，突厥国家议会大会、国际突厥学院在内等多个旨在推动突厥语国家相互整合的国际性组织先后成立。而突厥文化国际组织也在不断为突厥语国家的合作提供动力。

2021年11月12日，突厥语国家合作委员会正式更名为突厥国家组织。

《纳希切万条约》的首章明确规定，所有突厥议会成员国必须遵守《联合国宪章》，并将突厥议会定义为促进各突厥国家全方位合作的国际组织，同时强调其在地区和全球和平中的作用。

【编译：小穆】