国家元首：拯救咸海需国际合力 哈萨克斯坦将推动水资源外交

总统强调，咸海的拯救仍是全人类面临的重大而紧迫任务。

“咸海的拯救至今仍是全人类极为重要的议题。我曾在国情咨文中专门提及这一问题。经过多年持续努力，我们成功保住了北部咸海。咸海水位回升、小咸海逐步恢复已持续数年。目前，正在推进科卡拉尔大坝加高工程，该项目将于今年年底启动，届时小咸海水量将显著增加。”

总统同时提醒，这一问题并非仅靠哈萨克斯坦单方面努力即可彻底解决。

“我国主要河流多发源于邻国，上游国家的水资源政策直接影响锡尔河入海水量。因此，许多关键问题的解决最终取决于水资源领域的智慧外交。目前，哈萨克斯坦已与中亚所有邻国签署了水资源联合利用相关协议。”

托卡耶夫强调，不仅是咸海，里海、巴尔喀什湖、额尔齐斯河的命运，都需要与邻国通过协商达成共识、签署协议来共同守护。

“水资源是国家战略性资源，我们必须系统化、专业化地应对这一挑战。”他说。

托卡耶夫总统还回顾了自己在国际舞台上的积极倡议，并指出去年在联合国框架内提出勒建立国际水资源组织的建议。总统强调，在联合国改革进程中，哈萨克斯坦将继续推动这一倡议落地。

展望近期行动，托卡耶夫宣布：

“今年4月，阿斯塔纳将举办国际生态峰会。届时，我将与咸海拯救国际基金成员国领导人共同讨论咸海问题。北咸海的持续恢复，必将为整个锡尔河地区带来更加繁荣的未来，我们对此充满信心。”

值得一提的是，本届国家库鲁尔泰大会被视为哈萨克斯坦政治现代化的重要节点。大会期间，数百名来自全国各地的代表、知名社会活动家、政党、非政府组织、商界及专家代表齐聚一堂，重点围绕政治改革议题展开讨论。

【编译：木合塔尔·木拉提】