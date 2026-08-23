突厥国家议会大会观察团团长：库鲁尔泰选举是历史性事件

（哈萨克国际通讯社讯）突厥国家议会大会（TURKPA）观察团团长、突厥国家议会大会法律事务和国际关系委员会主席、土耳其大国民议会议员奥斯曼·梅斯滕（Osman Mesten）对哈萨克斯坦首届库鲁尔泰议会选举的组织和实施工作给予高度评价，并称此次选举是哈萨克斯坦的“历史性事件”。

梅斯滕当天在阿斯塔纳国际观察员和外国媒体协助中心举行的记者会上表示，突厥国家议会大会代表团此次来到哈萨克斯坦，对库鲁尔泰议会选举进行观察。

“今天对于哈萨克斯坦共和国而言是一个历史性的日子。我非常高兴今天能够和大家一起在这里。这确实是一个历史性时刻。我们作为突厥国家议会大会代表来到哈萨克斯坦，对此次选举进行观察。”梅斯滕说。

他指出，哈萨克斯坦为保障公民的选举权进行了大规模筹备工作，其中包括在全球61个国家为身处海外的哈萨克斯坦公民设立投票站。

“目前，哈萨克斯坦共和国保障了所有公民作出选择的权利。整个选举过程按照宪法、宪法性法律以及国际标准进行。我们看到，中央选举委员会为此采取了所有必要措施。”他说。

据梅斯滕介绍，突厥国家议会大会代表组成4个观察小组开展工作。从投票站开放起，观察员便前往阿斯塔纳以及哈萨克斯坦其他城市的投票站进行现场观察。

“投票站开放时，我们看到所有相关要求均得到遵守，整个过程符合国际标准。首先奏响了哈萨克斯坦共和国国歌。同时，选举委员会成员在投票站开展工作，在公民填写选票过程中没有施加任何压力，并为选民提供了所有必要条件。目前，我们的代表团已经确认了这些情况。”梅斯滕表示。

Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

他还介绍，突厥国家议会大会观察团代表获得了与哈萨克斯坦各政党领导人会面的机会。

梅斯滕表示，近年来哈萨克斯坦正在推进一系列重要的政治和法律改革。

“我们认为，特别是近年来，在总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫领导下，哈萨克斯坦不仅在政治领域，而且在法律领域也正在实施非常大规模的改革。这些改革具有十分重要的意义，旨在推动国家进步，将人权、公民权利以及公民与国家的团结置于重要位置。”他说。

梅斯滕还特别提到新议会中的女性代表比例。他表示，哈萨克斯坦在提高女性议会代表性方面迈出了重要一步。

“在提高女性在议会中的代表比例方面，迈出了非常重要的一步。库鲁尔泰设定了至少30%的配额，而从各政党的候选人名单来看，这一比例已经超过规定标准，达到44%。我认为，这是一个非常重要的指标。”梅斯滕说。

8月23日，哈萨克斯坦举行首届库鲁尔泰议会选举，全国共有10423个投票站开展工作。