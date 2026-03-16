突厥国家议会大会观察员：哈萨克斯坦公投组织公开透明

土耳其大国民议会议员奥斯曼·梅斯滕在回答记者提问时表示，应哈萨克斯坦外交部邀请，突厥国家议会大会代表团于3月15日对公投进程进行了实地观察。

—代表团成员包括来自阿塞拜疆、吉尔吉斯斯坦和土耳其的议会代表及选举委员会成员。在此期间，我们走访了阿斯塔纳、阿拉木图以及突厥斯坦等城市，重点考察了公投的组织筹备、宣传动员和法律保障等方面的工作，-他说。

据他介绍，观察员代表团在访问期间与哈萨克斯坦地方政府以及各级公投委员会举行了多场会谈。

—我们全面研究了哈萨克斯坦新宪法中修订的相关条款。这份文件包含多项重要改革内容。值得关注的是，新宪法为保护人权提供了更加有力的法律工具，同时也为落实“公正的哈萨克斯坦”以及“法治与秩序”原则提供了制度保障，-他指出。

梅斯滕进一步补充说，代表团成员共走访了115个投票站，所有投票程序均严格按照现行法律规定进行。

—观察员一致认为，此次公投的组织水平很高，所有程序公开透明。我们在观察过程中未发现任何违法违规现象。因此，我谨就此次公投的顺利举行向哈方表示祝贺，并祝愿贵国繁荣昌盛，人民福祉不断提升，-他说道。

【编译：阿遥】