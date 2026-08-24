突厥国家议会大会：哈萨克斯坦选举平静、公开举行

据他介绍，突厥国家议会大会观察员团于8月22日抵达哈萨克斯坦，并随即开始履行相关观察任务。

“在投票日当天，我们的观察员于早晨7时抵达各投票站，并一直工作至20时。整个选举过程在平静、良好的环境中进行。”梅斯滕表示。

他表示，这一进程对于哈萨克斯坦和全体哈萨克斯坦人民而言，是一件具有历史意义的事件。

“我们的观察员团特别肯定哈萨克斯坦中央选举委员会以及各级选举机构所开展的工作，尤其是在确保女性、青年和行动不便公民参与选举过程方面所作出的努力。”他指出。

梅斯滕介绍说，突厥国家议会大会观察员走访了多个投票站，对投票过程进行了现场观察，并确认整个投票过程平稳进行。

与此同时，他还指出，各级选举委员会为确保社会各阶层以及哈萨克斯坦全体公民参与选举采取了相应措施。

“作为国际观察员，我们的观察任务遵循了按照相关国际标准开展此类观察活动的原则。”梅斯滕总结道。

24日，上海合作组织副秘书长米德洪发布了上合组织观察员团工作成果并指出，上合组织观察员团认定，此次库鲁尔泰选举具有公开、透明、可信和民主的特征。