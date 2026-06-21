国家元首会见乌兹别克斯坦总统办公厅主任

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦总统托卡耶夫21日会见到访的乌兹别克斯坦总统办公厅主任赛义达·米尔济约耶娃。双方就进一步深化哈乌战略伙伴关系、扩大经贸和人文合作以及推进数字化发展等议题交换了意见。

会见中，托卡耶夫表示，赛义达·米尔济约耶娃此次访问对于推动阿斯塔纳与塔什干战略伙伴关系发展具有重要意义。

- 我们认为，此次访问将为推动哈萨克斯坦与乌兹别克斯坦合作发挥积极作用。在两国政治体系中，总统办公厅发挥着重要作用。我始终支持两国总统办公厅加强务实合作。哈乌两国互动越密切，越有利于维护中亚地区稳定和加强区域合作。哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦都是地区重要国家，当前正处于发展的关键阶段。我们需要和平与安全，只有在这样的条件下，改革才能顺利推进。 - 总统说。

托卡耶夫还指出，2026年被确定为哈萨克斯坦“数字化与人工智能年”。

- 我非常高兴地回忆起此前对布哈拉的工作访问。那次访问让我们有机会了解乌兹别克斯坦在多个领域取得的成就，包括人工智能应用和数字化发展。当前，世界正加速迈向人工智能时代，我们也必须顺应这一发展趋势，与时代同步前进。- 总统说。

托卡耶夫同时向乌兹别克斯坦总统沙夫卡特·米尔济约耶夫转达诚挚问候。

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赛义达·米尔济约耶娃对托卡耶夫安排此次会见表示感谢，并转达了乌兹别克斯坦总统沙夫卡特·米尔济约耶夫的问候。

她表示，米尔济约耶夫总统始终高度重视深化与哈萨克斯坦的全方位合作，并亲自关注两国高层达成的各项共识和联合项目落实情况。

- 乌兹别克斯坦与哈萨克斯坦正携手推动中亚地区稳定与可持续发展，并已取得积极成果。通过共同努力，我们正不断提升本地区在国际舞台上的影响力。乌方高度评价兄弟国家哈萨克斯坦正在推进的各项改革，并始终将哈萨克斯坦视为可靠伙伴和盟友。 - 她说。

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会见期间，双方还讨论了进一步扩大两国在经贸、文化和人文领域合作等问题，并就两国正在推进的政治和社会经济改革交换意见。