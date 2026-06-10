国家元首会见美国总统南亚和中亚事务特别代表

托卡耶夫总统指出，哈萨克斯坦与美国之间的合作水平很高，并重申他致力于进一步加强与美国的扩大战略伙伴关系。

- 我们感谢有机会与您详细讨论热点问题。我们尤其欢迎您参与C5+1关键矿产对话。这体现了美国对与哈萨克斯坦及整个中亚地区合作的战略重视。我也想指出您为发展双边关系所作出的贡献。哈萨克斯坦希望进一步加强与美国的扩大战略伙伴关系。借此机会，我谨通过您向美国总统唐纳德·特朗普致以最热烈的问候和美好的祝愿。我希望我们能在年底前会面。同时，我也要感谢您邀请我参加在迈阿密举行的二十国集团峰会。-国家元首说。

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塞尔吉奥·戈尔感谢哈萨克斯坦总统的热情接待，并转达了美国总统唐纳德·特朗普的问候。

- 我可以自信地说，您在白宫有一位朋友。特朗普总统高度赞赏您的工作。我们致力于为各自国家的利益寻求互利共赢的解决方案。美国与该地区国家关系的快速发展就证明了这一点。过去一年，我们签署了价值超过200亿美元的协议。我相信这仅仅是个开始。我们非常高兴您将参加年底举行的二十国集团峰会。-他说。

双方就联合贸易、经济和投资项目的实施，以及在关键矿产、运输和物流、数字化和其他优先领域的合作前景进行了讨论。

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双方特别关注了和平理事会的活动，哈萨克斯坦是该理事会的创始成员国之一。国家元首表示，哈萨克斯坦愿为促进国际稳定和人道主义倡议作出贡献。

此外，双方还就区域和全球议程上的热点问题交换了意见。