国家元首会见突厥国家组织成员国内务部长

消息称，托卡耶夫总统会见了阿塞拜疆内务部长维拉亚特·艾瓦佐夫、吉尔吉斯斯坦内务部长乌兰·尼亚兹别科夫、土耳其内务部长穆斯塔法·西夫特奇、乌兹别克斯坦内务部长阿齐兹·塔什普拉托夫和哈萨克斯坦内务部长耶尔詹·萨德诺夫。

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哈萨克斯坦总统讲话中指出，突厥国家间的合作正逐年加强。他同时强调，因为我们的历史植根于共同的渊源，我们的语言和传统相近，我们的利益也息息相关。

- 突厥国家组织为巩固我们的友谊做出了重要贡献。哈萨克斯坦高度重视加强与这一享有盛誉的组织的全面合作。各成员国正不断加强包括执法部门在内的各领域联系。在此背景下，内务部长会议无疑具有特殊重要意义。-托卡耶夫说。

托卡耶夫总统指出，当前世界正在发生的大规模变革，以及全球性挑战日益增多。

- 当前全球局势动荡不安、变数丛生，但同时也为世界各国带来了新的机遇。若我们志在跻身顺应时代潮流的文明国家之列，就必须迅速果断地采取行动。为此，哈萨克斯坦已着手实施根本性改革。我国举行了全民公决，并通过了新宪法。宪法将保障公民权利与自由，以及维护法治秩序确立为国家根本且不可侵犯的原则。根据宪法规定，国家设立了新的政治职位——副总统，新一届政府也已履职。-他说。

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总统谈到了公共行政与安全维护体制方面的改革。

- 具体来说，成立了一个新的国家机构——安全会议办公室。该机构对全球和国家挑战进行全面分析，协调国家安全领域的工作。此外，一个高级协商机构——哈萨克斯坦人民委员会——也即将成立。因此，国家的权力部门正在整体更新。广泛的变革将涵盖所有领域，包括执法。-托卡耶夫说。

最后，托卡耶夫总统向兄弟国家的领导人致以亲切问候，并强调同根同源的突厥民族必须始终保持友好关系。

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此外，突厥国家组织秘书长库巴内奇别克·奥穆拉利耶夫发表了讲话。