国家元首会见国际体操组织负责人

（哈萨克国际通讯社讯）据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫1日会见了国际体操联合会（FIG）主席渡边守成 （Morinari Watanabe）和亚洲体操联盟（AGU）主席阿卜杜勒拉赫曼·阿勒沙特里。

双方就推动哈萨克斯坦体操运动发展和普及的合作前景进行了讨论。

托卡耶夫高度评价国际体操联合会（FIG）和亚洲体操联盟（AGU）长期以来对哈萨克斯坦体操联合会提供的全面支持。

总统表示，目前体操运动在哈萨克斯坦少年儿童和青年群体中的受欢迎程度不断提升。除众多地方训练馆外，全国还建有3座专业体操训练中心，既承担国家队训练任务，也举办国际赛事。

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此外，根据总统指示，位于阿拉木图的中亚地区规模最大、功能独特的体操中心已开工建设。

托卡耶夫指出，哈萨克斯坦在举办大型国际体育赛事方面积累了丰富经验，并表示哈方愿积极研究推动体育事业发展和举办大型国际赛事的合作倡议。

渡边守成和阿卜杜勒拉赫曼·阿勒沙特里高度评价哈萨克斯坦政府对竞技体育和大众体育发展的支持，并特别赞赏哈萨克斯坦运动员在国际赛场取得的优异成绩。

会见结束后，托卡耶夫为表彰两位国际体育组织负责人在推动哈萨克斯坦及世界体操运动发展方面作出的贡献，向渡边守成颁授一级“友谊”勋章，向阿卜杜勒拉赫曼·阿勒沙特里颁授二级“友谊”勋章。