国家元首会见Inditex集团副首席执行官

会谈中，托卡耶夫指出，经贸合作始终是哈萨克斯坦与西班牙关系的重要支柱之一。目前约有60家西班牙企业在哈萨克斯坦开展业务。

总统对Inditex集团进一步扩大在哈业务，以及将哈萨克斯坦打造成为中亚主要交通物流枢纽的计划表示支持。

托卡耶夫还表示，相信随着合作不断深化，Inditex未来不仅将在物流领域扩大布局，还有望在哈萨克斯坦建立具有竞争力的纺织生产基地。

圣地亚哥·马丁内斯-拉赫·索夫雷多高度评价哈萨克斯坦良好的营商和投资环境，并介绍了公司未来在当地的发展规划。

据了解，Inditex集团旗下拥有Zara、Pull&Bear、Massimo Dutti和Bershka等国际知名品牌，这些品牌目前已广泛进入哈萨克斯坦零售市场。

目前，Inditex正依托阿拉木图国际机场和卡拉干达机场建设区域物流枢纽，以进一步提升其在中亚地区的物流配送能力。