国家元首会见伊朗总统易卜拉欣·莱希

托卡耶夫总统在会谈中强调指出，哈萨克斯坦高度重视同被视为环里海区域战略伙伴的伊朗深入发展双边合作关系。

两国领导人就哈萨克斯坦与伊朗之间合作的现状及两国关系进一步发展的前景等进行了讨论，一致认同应继续采取综合措施，不断加强双方在物流运输和经贸领域的深入合作。

- 我们在签证程序和人员对企业关系方面达成了非常有用的协议。我想指出的是，哈萨克斯坦愿同伊朗加强合作。两国政府应采取适当措施落实在德黑兰达成的协议。我期待与您在哈萨克斯坦在此会晤。- 托卡耶夫总统说。

国家元首还高度评价了两国在上合组织及其他国际组织框架下的建设性合作。

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伊朗总统易卜拉欣·莱希强调指出，友谊与相互支持是缔造哈伊模范友好关系的基础。

- 伊朗和哈萨克斯坦之间建立了非常良好的双边关系，这种高水平的伙伴关系促使我们采取具体步骤进一步发展我们的关系，特别是在贸易领域。我们愿扩大与兄弟般的哈萨克斯坦直接的双边合作。我们两国都有巨大的潜力，利用这些机会将有利于我们的共同利益。- 易卜拉欣·莱希说。

两国元首均指出，哈伊两国在发展交通运输和过境联系方面拥有巨大潜力，尤其是对“哈萨克斯坦-土库曼斯坦-伊朗”铁路的有效利用，将能够极大的加强相互贸易，促进跨里海多式联运线路的发展。

托卡耶夫总统还强调了在本德尔-阿巴斯港建设哈萨克斯坦贸易码头的重要性。

会谈期间，双方就进一步加强政府间关系，推动实施既定经济计划等达成了共识。

【编译：木合塔尔·木拉提】