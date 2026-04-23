国家元首会见联合国高级代表团 强调加强多边合作应对全球挑战

托卡耶夫表示，如此高规格代表团的到访，为讨论联合国在中亚及更广泛地区应对生态问题中的作用提供了重要契机。他高度评价联合国在区域生态峰会议程制定及筹备工作中发挥的积极作用。

总统指出，在当前地缘政治局势复杂多变的背景下，应对气候变化、环境恶化以及水资源短缺等全球性挑战尤为紧迫。他强调，哈萨克斯坦一贯支持有效的多边外交，国际社会应在联合国及其他多边机制框架内协同应对全球问题。

托卡耶夫还特别指出，联合国作为全球最具普遍性的国际平台，在凝聚各国力量、解决全球问题方面发挥着不可替代的作用，并重申支持联合国秘书长提出的“联合国80周年”改革倡议。

Фото: Акорда

他向代表团介绍了我国正在推进的改革措施，强调这些改革旨在建设一个更加公正和可持续发展的国家。

联合国代表团对区域生态峰会的组织工作给予高度评价，并认为总统在全体会议上的发言内容丰富、具有建设性意义。代表们指出，托卡耶夫提出的倡议为相关议题讨论提供了重要基础，体现出哈萨克斯坦在全球议程中的积极作用。

Фото: Акорда

会谈中，联合国方面介绍了各自机构在气候变化、水资源安全、防灾减灾以及粮食安全等领域实施的项目。

双方还重点讨论了哈萨克斯坦提出的全球性倡议。托卡耶夫表示，哈方已提出在联合国框架内设立国际水资源组织的构想，并指出在阿拉木图设立的联合国可持续发展目标区域中心（覆盖中亚和阿富汗）将在推动区域合作方面发挥重要作用。

Фото: Акорда

总统重申，哈萨克斯坦将继续深化与联合国各机构的合作，共同推动可持续发展、稳定与繁荣。

参加会见的还有联合国主管经济和社会事务的副秘书长李军华、联合国副秘书长兼联合国开发计划署副署长徐浩良、联合国欧洲经济委员会执行秘书塔季扬娜·莫尔昌、联合国秘书长减灾事务特别代表兼减灾办公室主任卡迈勒·基肖尔、世界气象组织秘书长塞莱斯特·绍洛、政府间气候变化专门委员会主席吉姆·斯基亚以及联合国粮农组织副总干事兼欧洲和中亚区域代表维奥雷尔·古楚等。

【编译：木合塔尔·木拉提】