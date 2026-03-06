国家元首会见国际红十字委员会主席

会谈中，托卡耶夫总统指出，国际红十字委员会以中立授权为基础开展工作，具有独特性质，并强调人道主义援助不应被政治化。

他说，国际红十字委员会在全球人道主义合作体系中发挥着十分重要的作用。哈萨克斯坦高度评价该组织在巩固国际法规范方面所作出的贡献。他表示，该组织以及其他具有国际影响力的机构在弘扬全人类共同价值方面发挥着重要作用，尤其是在需要人道主义援助的地区，这一工作显得尤为重要。

托卡耶夫还指出，哈萨克斯坦是提出加强各国在国际人道主义法领域政治承诺的六个国家之一。

双方在会谈中还就今年年底将在约旦举行的高层会议筹备工作进行了讨论。该会议将重点围绕战争时期的人道主义问题展开。

米里亚娜·斯波利亚里奇对哈萨克斯坦长期支持国际红十字委员会的工作表示感谢。她指出，自20世纪90年代以来，哈萨克斯坦与该组织之间建立的建设性对话一直保持稳定发展。

她表示，各国的支持对于推动国际人道主义法的落实至关重要。尽管《日内瓦公约》已得到世界各国普遍认可，但其实际影响仍取决于各国在多大程度上愿意维护和落实这些规范。

会谈中，双方还就国际和人道主义议程中的重要问题进行了交流，并确认将继续加强哈萨克斯坦与国际红十字委员会之间的合作伙伴关系。

