国家元首会见世界反兴奋剂机构主席 深化合作共促公平竞技

托卡耶夫总统在会谈中指出，WADA作为全球性机构，在应对体育领域兴奋剂问题中发挥着核心作用，并强调班卡此次访问阿斯塔纳是哈萨克斯坦与WADA拓展合作的重要一步。

托卡耶夫高度评价WADA在系统性打击违规行为、维护公平竞技统一标准方面的坚定立场，认为这不仅对运动员至关重要，也关乎全球数百万体育爱好者的权益。

目前，哈萨克斯坦旅游和体育部下设的反兴奋剂检测实验室是中亚地区唯一同类机构。该实验室还支持区域反兴奋剂组织的运作，成员国包括哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦、巴基斯坦、蒙古国和阿富汗。

班卡主席对哈萨克斯坦支持WADA倡议表示感谢，并高度评价哈国体育机构与WADA的密切合作。

会谈中，托卡耶夫总统与班卡主席确认了继续深化长期合作的意愿，强调将进一步巩固哈萨克斯坦作为WADA负责任、可信赖伙伴的地位。

会谈最后，为表彰其为哈萨克斯坦体育发展作出的卓越贡献，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫向世界反兴奋剂机构（WADA）主席维托尔德·班卡颁授二级“友谊”勋章。

