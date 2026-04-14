国家元首会见白俄罗斯外长 强调深化战略伙伴关系与经贸合作

会谈中，托卡耶夫总统指出，哈萨克斯坦与白俄罗斯之间的战略伙伴关系保持良好发展势头。双方高度重视在各领域深化合作，并始终以相互尊重为基础看待彼此国家、文化和历史。

总统表示，两国在经贸领域的合作持续稳步推进，并借此机会向白俄罗斯总统亚历山大·格里戈里耶维奇·卢卡申科转达诚挚问候。他指出，今年5月将举行欧亚经济联盟最高理事会会议，届时除多边议程外，还将就双边合作发展等问题进行深入讨论。

托卡耶夫总统还强调，有必要继续保持积极且基于互信的对话，并确保落实双方在高层达成的各项共识。

雷任科夫外长感谢托卡耶夫总统的接见，并转达卢卡申科总统的亲切问候和良好祝愿。他表示，白俄罗斯方面高度评价哈萨克斯坦在国家发展、现代化建设以及提升民众福祉方面取得的成就。

雷任科夫指出，哈萨克斯坦当前政策以人民、社会和国家利益为核心，这种以人为本的社会政策有助于进一步拉近两国关系，巩固各领域合作。他还强调，两国元首之间的个人友谊为双边关系发展树立了典范，并表示白方在各层级合作中始终感受到哈方的支持。

双方在会谈中一致认为，应进一步深化工业合作、交通运输、农业、旅游等重点领域的协作，并特别关注扩大哈萨克斯坦产品出口。

数据显示，2025年两国贸易额同比增长30%，达到12亿美元。

托卡耶夫总统还对在阿拉木图市设立白俄罗斯总领事馆的计划表示支持，认为此举将进一步促进两国各地区之间的交流与合作。

此外，双方还就地区及国际热点问题交换了意见。

【编译：木合塔尔·木拉提】