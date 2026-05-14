国家收入委员会：能量饮料正式被列入应税商品清单

目前，能量饮料已成为哈萨克斯坦非酒精饮料市场中一个成熟且稳定的细分领域。据统计，全国境内共有5家本土生产商和5家大型进口商从事相关产品的生产与进口业务。值得注意的是，该产品很大一部分产能集中在国内。哈萨克斯坦相关企业不仅能够充分满足国内市场需求，产品还成功远销海外，展现出该行业显著的发展潜力和出口实力。

根据规划，哈萨克斯坦将针对该类产品分阶段征收消费税：2026年起，税率为每升100坚戈；2027年提高至每升140坚戈；自2028年起，税率将增至每升180坚戈。

国家收入委员会指出，实施消费税监管旨在确保能量饮料流通环节的公开透明，保障税收足额、按时进入国家预算，并为市场所有参与者创造公平公正的竞争环境。

据业内人士评估，能量饮料的主要消费群体为成年人。因此，相关监管部门将重点关注该产品销售过程中，对法律法规所设定相关要求及限制措施的执行情况。

国家收入委员会表示，未来将继续联合相关职能部门，致力于完善税收管理机制，提升市场透明度，并为合规经营的企业创造更加良好的营商环境。