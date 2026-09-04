突厥国家组织峰会前夕，阿斯塔纳共话突厥世界共同未来

系列专题会议将在突厥国家组织成员国陆续举行，重点围绕保护共同历史文化遗产、探讨合作前景以及共同应对现代挑战等议题展开。

在阿斯塔纳举行的会议上，各方就突厥世界向统一字母表过渡、共同语言和历史在拉近各民族距离方面的作用、发展经济和战略伙伴关系，以及加强学术和文化联系等问题进行了讨论。

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安卡拉峰会：合作迈入新阶段

土耳其总统府通信局局长布尔哈内丁·杜兰向会议发表视频致辞，并表示即将举行的安卡拉峰会将为发展突厥国家间相互协作开启新阶段。

“10月29日，土耳其将举行突厥国家组织外交部长理事会第13次会议，10月30日将举行国家元首峰会。这些重要会晤将成为各国共同前进道路上的新台阶。”他说。

据他介绍，即将接任突厥国家组织轮值主席国的土耳其，有意进一步加强突厥世界的制度化协作，并提升其在全球层面的影响力。

杜兰指出，共同的历史、语言和文化是各方进一步拉近关系的重要基础。

“当我们谈论突厥世界时，我们所指的是与共同历史紧密相连、拥有深厚根基的突厥文明，以及共同的语言和文化空间。这一坚实的遗产不仅将我们的人民紧密联系在一起，也为我们今天的发展指明方向，并塑造着我们未来的共同目标。”他表示。

中间走廊、能源与新技术

专题讨论会同样关注了突厥国家的经济和战略潜力。

杜兰指出，当前国际体系正面临一系列挑战，包括地缘政治竞争加剧、供应链脆弱、能源和粮食安全问题、气候变化、人口迁徙、网络安全威胁以及虚假信息传播等。

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在他看来，在这样的背景下，突厥国家需要进一步协调彼此行动，加强合作。

杜兰将跨里海国际运输路线（中间走廊）、能源和交通网络、贸易协作、数字经济、人工智能，以及自然灾害和紧急情况管理等领域的合作列为具有发展前景的方向。

“多个领域不断发展的伙伴关系，清楚展现了突厥世界的巨大潜力。”杜兰说。

土耳其驻哈萨克斯坦大使穆斯塔法·卡普朱随后指出，广阔的地理空间、能源资源以及交通运输和过境方面的潜力，为进一步发展突厥国家间合作提供了重要条件。

“我们各国都处在一个非常广阔的地理空间内。我们的人民拥有巨大的能源潜力，同时具有重要的战略意义和广泛的交通运输优势。但在看到这些机遇的同时，我们也需要共同考虑可能面临的风险。”他说。

他进一步指出，突厥国家间合作的基础早在1992年便已奠定，如今这些联系正在被赋予新的内涵，并不断向前发展。

科研与人文联系

讨论的重要部分聚焦于突厥国家间的人文和学术联系。

卡普朱特别提到了学者之间的合作，以及突厥世界共同字母的形成工作。

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在他看来，这些举措不仅具有现实意义，也具有重要的历史意义，因为它们有助于推动各民族进一步拉近距离。

国际突厥学院副主席布伦特·拜拉姆指出，阿斯塔纳会议的意义并不只是学术机构之间签署协议。

在他看来，此类讨论旨在围绕一些广泛问题展开交流，并探索发展多领域合作的新途径。

“这不是一次以签署某一份文件为目的的会议。参加会议的学者与各自大学和高等院校之间本来就保持着联系，大学负责人和校长也一直在建立相互联系、签署相关协议。但我们在这里承担的任务要广泛得多。我们讨论的是一系列问题，每位发言人都有自己的主题，我们将共同对这些问题进行讨论。”拜拉姆说。

这位学院代表特别指出，会议还吸引了政府部门中担任负责职务的代表参加，因此，这样的讨论有助于形成新的理念和思路。

“与会者大多在政府部门工作，担任着重要职务。我认为，这里的讨论能够帮助他们形成新的视角，并提出新的想法。这也是我们的目的。”他补充道。

据拜拉姆介绍，此类活动不仅在哈萨克斯坦举行，也在突厥世界其他国家陆续开展，为即将举行的突厥国家组织峰会作准备。

“下个月，突厥国家组织成员国元首将在土耳其举行会晤。类似活动不仅在哈萨克斯坦举行，也在其他国家开展。从这个角度来看，我们今天的会议可以视为即将举行的峰会准备工作的一部分。”他总结道。

2040年愿景与共同发展目标

多位发言人在讲话中谈到了突厥世界到2040年的共同发展愿景。卡普朱大使指出，“突厥世界—2040”概念中确定的目标，是着眼长远的战略任务。

“摆在我们面前的目标不是简单的意愿，而是着眼于构建共同未来的长期战略任务。这些目标已经写入突厥国家共同通过的《突厥世界—2040》文件。”他说。

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在他看来，各方需要在2040年之前，将现有的共同发展机遇转化为促进共同发展和改善各国民众福祉的基础。

“从这个角度来看，我认为突厥世界的未来是光明的。如果我们能够落实《突厥世界—2040》愿景，包括成员国和观察员国在内的所有国家都能够取得相应成果。”他说。

媒体与信息安全

媒体和通信领域的合作也是此次会议讨论的内容之一。杜兰指出，数字时代带来新发展机遇的同时，也带来了影响客观事实的新风险。

“虚假信息、仇恨言论和数字操纵等现象，可能对我们社会的安宁、民众对国家机构的信任，以及各国之间的合作产生负面影响。”他说。

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因此，与会者认为，突厥国家有必要进一步加强媒体和通信领域的合作，扩大信息和经验交流，发展共同平台，提升通信领域的整体能力。

据杜兰介绍，在安卡拉峰会召开前夕举行的系列专题会议，正在成为各方讨论新理念、新倡议以及加强突厥世界团结与合作的重要平台。

来自哈萨克斯坦驻外外交使团、突厥国家组织成员国和观察员国驻哈外交机构的代表，以及国家机关和智库负责人、专家学者、突厥学研究学者、主要媒体负责人和新闻工作者参加了此次国际活动。