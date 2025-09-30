国家收入委员会启用多项信息系统 覆盖超2000万人纳税信息

他指出，税务管理一体化系统、智能数据金融平台以及“阿斯塔纳-1”海关系统的启用，旨在提升税收和海关征管的透明度、便利性和效率，并减轻企业和公民的行政负担。其中，智能数据金融平台是最为关键的系统之一，它基于大数据技术实现税收的自动化计算。

目前，智能数据金融平台已涵盖190万个体企业、58.4万家法人实体和2040万名个人的信息。系统为每一位纳税人建立了数字画像，涵盖财产状况、工作地点、纳税情况以及是否为定向社会援助领取者等信息。对于法人实体，还记录了薪酬基金、员工数量、纳税申报历史和电子发票等数据。

—税务管理一体化系统将过去7个独立解决方案整合为统一平台，为企业提供从注册到注销的全流程税务支持，包括个人账户管理、申报接收、税务机关检查以及公共服务。该系统可为1300万用户提供稳定访问，纳税人新门户的并发用户数已由10万提升至25万。同时，文件处理时间也从一小时缩短至一分钟。-苏莱曼诺夫介绍说。

他还强调，“阿斯塔纳-1”系统实现了海关流程自动化，引入了与对外经济活动参与者的远程互动，并应用了人工智能元素。系统具备智能搜索功能，并在填写数据时提供提示和咨询服务。

【编译：阿遥】