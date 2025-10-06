突厥国家峰会：共绘团结与数字未来

迈向团结：昨日与今日

突厥国家组织在15年间，已从一个连接亲缘民族的独特机构成长为坚实的平台。2009年作为理事会成立，2021年升级为正式组织，其合作机制逐年深化。如今，成员国间政治经济联系日益牢固，文化人文交流势头强劲。峰会的核心在于，确保共同利益不被忽视，每一方的声音清晰传达，并获得平等机会。加巴拉峰会亦将秉持这一原则。

平等是根本，组织内部不存在“拉帮结派”，而是致力于共享决策成果。峰会轮流在成员国举办。例如，此前阿塞拜疆曾多次承办正式与非正式领导人会议，加巴拉市第二次迎来峰会。

今年亦有联动：2025年，阿克套市被定为突厥世界文化之都，比什凯克市则获选为突厥国家组织数字之都。

总体而言，突厥国家在交通物流、生态、体育、科学与教育等领域已制定综合发展规划。以互助为基础的人文板块运转有序。TÜRKPA（突厥议会联盟）、突厥投资基金、突厥科学院、TÜRKSOY等法律政治机构不断扩展影响力。

2008年，为加强政府间联系，哈萨克斯坦倡议成立TÜRKPA。该组织通过这一平台，推动立法、文化人文及议会间合作。今年6月，哈萨克斯坦开始担任TÜRKPA主席国。

哈萨克斯坦战略研究所亚洲研究中心主任专家巴乌尔詹·奥肯表示，哈萨克斯坦是OTS的创始者之一，其在突厥平等中的贡献举足轻重。

“该组织于2009年在纳希切万成立。此后，峰会提出的诸多倡议逐步落地。例如，在交通物流领域，优先发展中走廊，简化海关手续并引入电子许可系统。能源、绿色经济及文化人文交流方向也推进多项具体项目。2023年哈萨克斯坦担任主席国期间，以‘TURK TIME！’为口号举办80余项活动，将经济、文化与科学合作提升至新高度，”专家指出。

共同历史——共同语言

当前，学术界对突厥认同的研究仍显不足。这一问题已被领导人及专家多次提及。2010年，阿斯塔纳成立国际突厥科学院，启动多项重要项目。作为突厥世界学术枢纽，该机构协调科学与教育合作，深入推进突厥学研究，涵盖历史、考古、民族学、人类学、文学及语言学等领域。

2022年，突厥科学院焕发新活力：成员国开始缴纳强制性会费，专家间联系逐步建立。同年，领导权移交至阿塞拜疆国家科学院院士、国际中亚研究中心通讯院士沙欣·穆斯塔法耶夫。

在沙欣·穆斯塔法耶夫领导下，突厥学者启动多项关键项目。其中之一是重写历史。学者们正编撰两卷本突厥民族历史集锦，这一倡议旨在系统客观呈现突厥民族丰富遗产，成为基础性著作。

巴乌尔詹·奥肯认为，研究突厥民族共同历史与文化有助于增强独特认同感。

“这一举措正积极影响政治合作。展望未来，突厥国家组织不仅在贸易与物流领域，还将在数字转型、教育、科学及创新方向迈出重要步伐，”专家表示。

为学习共同遗产，突厥民族需统一字母表。这一昔日梦想如今成真。去年巴库通过《共同突厥字母表宣言》。尽管最初有不同意见，但兄弟民族最终达成共识。最近，为纪念阿拜·库南巴耶夫诞辰180周年，其《箴言》以共同突厥字母表出版。

哈萨克-阿塞拜疆的共同利益

在组织中，哈萨克斯坦与阿塞拜疆最为活跃。突厥世界政治社会变革多在两国平台解决。专家将此归因于双方充分利用OTS机遇。此外，组织的发展对渴望成为交通枢纽的哈阿关系而言，至关重要。

这一判断合理。哈萨克斯坦与阿塞拜疆正完善交通物流联系。跨里海国际运输路线运量达260万吨，集装箱运输达4.02万TEU。多式联运效率提升项目丰富：哈萨克铀经阿塞拜疆中转；在“数字丝绸之路”框架下建设海底线缆（400 Tbit/s）；“中间走廊多式联运”联合企业倡议等。

运输业助力经济增长。今年上半年，哈阿贸易额达3.317亿美元，同比增长4.8%。哈萨克斯坦出口增长得益于小麦、石油及石油产品运输；阿塞拜疆统计则由管道、铝及食品产品拉动。

组织内贸额仍偏低

突厥国家不仅在精神层面，在经济潜力上亦为巨人。但突厥国家组织（OTS）利用潜力的程度仍待检验。原因在于，成员国贸易额1.1万亿美元，总外贸额约8500亿美元，而内部贸易仅占7%。

哈萨克斯坦数据亦不乐观。去年，与成员国贸易额未超114亿美元，仅占外贸总额8%。

因此，组织有意深化经济合作。此前，OTS秘书长库巴尼奇别克·奥穆拉利耶夫强调，第一步应从提升内部贸易入手。

“成员国内贸仅7%，约581.7亿美元。几年前，这一比例不足3%。因此，可称有积极动态。我们计划短期内提升至10%，”奥穆拉利耶夫指出。

突厥地区人口1.75亿，领土广阔，各成员国市场潜力巨大。经济联系与资源机遇充裕。巴乌尔詹·奥肯认为，加巴拉峰会或深入探讨生态、物流与安全议题。

“峰会可能提出突厥国家新方向。数字经济转型、人工智能发展、共享数字基础设施，以及生态可持续与‘绿色’议程将成为焦点。这些议题不仅是经济层面的，更是战略性的，有助于将突厥国家融入全球新技术浪潮，”他表示。

峰会核心聚焦数字化？

OTS国家已适应数字化进程，并启动准备。尤其在中走廊运量提升上，各方接近达成海关数字化共识。专家认为，加巴拉会议必将通过数字文件，至少达成象征性协议。

的确，跨里海路线及突厥国家贸易推进离不开海关改革。专家建议落实信息交换技术条件、发展授权经济运营商（AEO）制度，并引入“单一窗口”系统及现代化海关工具。

领导人已多次呼吁突厥国家数字化。2022年撒马尔罕峰会，阿斯塔纳提出在阿斯塔纳国际科技园基础上建立OTS数字化中心。为便利科研，还建议开设OTS“数字图书馆”。

巴乌尔詹·奥肯表示，突厥国家转向数字化，将助力贸易、交通、水资源及信息安全领域的数字解决方案开发。

“若建立共同数字化中心，将开辟海关与物流系统数字化、电子政务标准协调之路。数据安全联合防护亦将受益。这不仅影响贸易与交通，还将显著波及金融、教育及医疗等领域。此外，人工智能发展可彻底改变全球经济：预计到2040年，将提升全球GDP 13%。若突厥国家及时融入新技术浪潮，不仅增强区域竞争力，还能为全球创新进程贡献力量，”巴乌尔詹.奥肯说。

总体而言，突厥国家数字化发展至关重要。专家预测，到2028年，数字经济规模达16.5万亿美元，占全球GDP 17%。数字化经济效益显而易见。

总之，加巴拉突厥领导人峰会将直接影响成员国政治经济前景。这不仅凸显OTS已成为重量级联盟，还标志突厥世界迈入兄弟情谊新阶段。

【编译：木合塔尔·木拉提】