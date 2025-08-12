哈萨克斯坦国家奥委会主席会见国际皮划艇联合会主席

会谈中，双方讨论了开展皮艇、划艇、激流回旋和残疾人皮划艇项目合作、运动员和教练员培训、改善举办国内和国际比赛基础设施等问题。

值得一提的是，突厥斯坦市的国际级皮划艇比赛通道建设项目即将完工。该设施位于市中心，将达到世界标准，并配备水净化系统。

双方还注意到哈萨克斯坦在皮划艇运动领域的国际影响力日益增强。今年6月，哈萨克斯坦国家奥委会提交了参与奥林匹克合作框架下的洲际运动员支持资助计划的申请。该计划旨在为一个奥运周期内的四个项目提供支持。

在该计划框架内，启动了一项旨在资助哈萨克斯坦国家队2027年比赛的倡议。国际奥委会批准了2.5万美元的预算。这笔资金将用于保障哈萨克斯坦队参加国际训练营的费用，包括住宿、差旅费、餐费、保险费、签证费和租船费。

Фото: ҰОК

国际皮划艇联合会主席指出，哈萨克斯坦赛艇运动高质量发展潜力巨大。

- 哈萨克斯坦正在系统性、有针对性地开展赛艇运动的发展工作。该领域的发展潜力巨大。持续的支持和对基础设施的投资将提高运动员的水平，为他们在国际赛场上取得优异成绩铺平道路。我们相信，扩大伙伴关系不仅将有助于哈萨克斯坦在体育方面的成功，而且还将增强其在全球体育界的声誉。-他说。

Фото: ҰОК

哈萨克斯坦国家奥委会代表指出，此次会晤是与国际伙伴开展体育领域对话的重要一步。

- 开展国际合作是哈萨克斯坦奥委会的优先事项之一。我们不仅在国际奥委会项目框架内为运动员提供支持，还为哈萨克斯坦国家体育联合会代表在国际体育组织领导层任职创造条件。这将提升我国在世界舞台上的声誉，并为我国运动员开辟新的机遇。-戈洛夫金说。

最后，双方表达了扩大和加强双边关系的共同兴趣。

【编译：小穆】