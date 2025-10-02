中文
    17:34, 02 10月 2025 | GMT +5

    国家元首见证萨姆鲁克-卡泽纳基金启用首位“数字董事”

    哈萨克国际通讯社讯）萨姆鲁克-卡泽纳国家福利基金向国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫介绍了SKAI（Samruk-Kazyna Artificial Intelligence）神经网络——董事会首位独立数字成员。

    Цифрлық директорлар кеңесінің мүшесі
    Фото: «Самұрық-Қазына» қоры

    据基金官网消息，SKAI基于人工智能开发，是本地区首个拥有投票权的独立数字董事。

    介绍仪式在阿斯塔纳举行的“数字之桥”（Digital Bridge）国际论坛框架下进行。SKAI有望成为提升公司治理透明度和质量的新工具。

    这一人工神经网络能够分析内部和外部规范文件、自2008年以来的董事会决策，以及基金成立以来积累的其他资料，从而为董事会提供更为合理、专业的决策支持。

    —在董事会任命基于人工智能的神经网络，这是一次真正的量子飞跃：技术与人类将共同参与决策，数字化不再局限于业务流程，而是成为治理哲学的重要组成部分。-萨姆鲁克-卡泽纳股份公司董事会主席努尔兰·贾克波夫表示。

    安全问题被列为首要任务：SKAI将在“哈萨克电信”第二台超级计算机“Al Farabium”的封闭回路中运行。这不仅能够确保信息安全，也凭借强大算力保证了分析的可靠性和速度。系统的核心建立在哈萨克斯坦本土开发的Alem LLM语言模型之上。

    引入该神经网络，是基金推进数字化和治理转型长期战略的重要组成部分。

    【编译：阿遥】

    哈萨克斯坦 萨姆鲁克-卡泽纳基金 人工智能
