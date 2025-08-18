国家元首接见库斯塔奈州州长

托卡耶夫听取了今年上半年该地区社会经济发展情况及未来工作计划汇报。

阿克萨卡洛夫表示，该地区工业企业产值达1.82万亿坚戈，较去年增长4.3%。目前，共有13个大型投资项目正在实施中，总投资额达3370亿坚戈，将创造3400多个就业岗位。

重要项目中，起亚汽车工厂即将投入使用，年产量将达到7万辆，这将创造1500个新的就业岗位。此外，还有卡姆利特（Kamlit.KZ）工厂，将生产卡车传动带。该项目投资额为1605亿坚戈，将创造550个就业岗位。此外，阿尔卡勒克机场的重建工作也已启动。

据州长介绍，自今年年初以来，该地区已有22个社会服务设施投入运营。计划到今年年底，再有29个社会服务设施投入运营。作为住房和公共服务现代化的一部分，该地区正在实施54个与供水和污水处理系统相关的项目。99%的城镇人口和91.3%的农村居民已接入集中供水。

今年，该州已拨款1020亿坚戈用于发展交通基础设施，较2024年增长40%。1300公里公路（包括7条共和国公路）的建设、改建和大修工作正在进行中。杰兹卡兹甘-彼得罗巴甫尔路段的改建工程已接近完工。

总统特别重视改善定居点的街道和道路。预算中已拨款290亿坚戈，用于修复103个村庄的400多条街道，较2022年的拨款增加了2.5倍。

最后，总统强调了进一步增加投资额、发展工业和农业部门、实现社会基础设施现代化和提高人民生活质量的必要性。此外，托卡耶夫指示及时做好供暖季准备工作，高质量组织秋收活动，系统采取措施提高农村居民饮用水供应。

【编译：小穆】