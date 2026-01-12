国家元首接见金融监管署署长 听取2025年度工作报告

会见中，国家元首听取了金融监管署2025年度工作报告及未来一段时期的重点任务计划。

埃利玛诺夫表示，去年金融监管署共完成1135起刑事案件的侦查，为受害者挽回损失达141.5亿坚戈。警方成功捣毁了15个非法套现犯罪团伙及29个非法套现平台，涉及金额超过1280亿坚戈。

在加密货币领域，金融监管部门全年查封22个涉及毒品交易及诈骗洗钱的地下交易平台，同时封禁了1100多个涉嫌洗钱的非法在线加密货币兑换服务点，以及约2万张匿名支付卡。

在金融监管过程中，部门已中止与涉嫌洗钱的2000家公司及5.6万名个人的业务往来。通过对53个基础设施项目实施预警监控，成功阻止2642亿坚戈的违规财政支出。同时，揭露了商品交易所领导层非法获取20亿坚戈酬金的利益链条，有效遏制了社会保障用煤价格的投机性上涨。

金融监管署还查获企图走私出境的10.2万吨汽油，有力防范了国内燃油短缺风险。

在社会保护方面，埃利玛诺夫通报了针对非法在线赌场的打击情况。调查显示，在35家支付服务机构的协助下，约2.1万亿坚戈资金处于非法流通状态。

去年，金融监管署查处了437名矿产资源使用者在未开展勘探工作的情况下违规获取625块土地使用权的案件，并记录了超过382万吨非法开采矿产的出口行为。

此外，监管部门在强制社会医疗保险系统中发现严重造假行为，包括虚增医疗服务数量，甚至为已故人员办理“虚假诊疗”，导致国家医保资金损失达260亿坚戈。

听取报告后，托卡耶夫总统就金融监管署未来工作方向下达了一系列具体指令。

【编译：阿遥】